El aeropuerto de Copenhague reanuda vuelos tras suspensión por avistamiento de drones

FOTO: El aeropuerto de Copenhague suspende los vuelos temporalmente tras un avistamientos de drones

COPENHAGUE, Dinamarca (AP) — Los vuelos en el Aeropuerto de Copenhague se reanudaron la madrugada del martes después de haber sido suspendidos o desviados durante la noche debido a avistamientos de drones.

La policía informó que se vieron dos o tres drones grandes no identificados el lunes por la noche, lo que obligó a suspender los vuelos salientes en el aeropuerto más grande de Escandinavia y desviar otros a aeropuertos cercanos.

“El Aeropuerto de Copenhague ha reabierto después de haber estado cerrado debido a la actividad de drones”, indicó el sitio web del aeropuerto. “Sin embargo, habrá retrasos y algunas salidas canceladas. Se aconseja a los pasajeros que consulten con su aerolínea para obtener más información”.

Los medios locales muestran una presencia policial significativa en las cercanías del aeropuerto.

Un incidente con drones la misma noche en el aeropuerto de Oslo, Noruega, obligó a trasladar todo el tráfico a una sola pista, según el medio noruego NRK. Más tarde, el tráfico volvió a la normalidad. No está claro quién fue el responsable.

Las preocupaciones de seguridad en el norte de Europa se han intensificado tras un aumento en las actividades de sabotaje rusas y múltiples incursiones de drones y aviones de combate en el espacio aéreo de la OTAN en las últimas semanas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.