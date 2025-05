Ejecutivos tecnológicos y músicos estadounidenses solicitan protección al Senado contra deepfakes

Ejecutivos de las industrias tecnológica y musical en Estados Unidos comparecieron el pasado miércoles ante el Senado, destacando los peligros que presentan los deepfakes, es decir, videos falsos elaborados mediante inteligencia artificial. Ellos pidieron a los legisladores que aprueben una legislación que proteja tanto la voz como la imagen de las personas de su uso sin consentimiento, al mismo tiempo que se promueve un uso responsable de la tecnología.

Entre los presentes estaban altos funcionarios de YouTube, la Asociación de la Industria Discográfica de EE.UU. (RIAA) y la cantante de country Martina McBride, quienes abogaron por la Ley No Fakes. Esta iniciativa busca establecer salvaguardias federales para proteger a los artistas de las representaciones digitales no autorizadas.

Los voceros argumentaron que tanto adolescentes como figuras destacadas corren el riesgo de que sus imágenes sean mal utilizadas. La ley, reintroducida en el Senado el mes pasado, tiene como objetivo responsabilizar a individuos y empresas que creen réplicas no autorizadas de personas en contextos artísticos.

“La tecnología de IA es increíble y puede ser utilizada para propósitos positivos”, afirmó McBride. “Sin embargo, como toda gran tecnología, también es susceptible a abusos, incluyendo el uso de voces y rostros de personas para engañar, manipular y asustar”, agregó.

La Ley No Fakes también contempla la responsabilidad de las plataformas que alojan estos contenidos, estableciendo un proceso para notificar y eliminar videos deepfake sin autorización, asegurando que las víctimas puedan actuar rápidamente.

El proyecto legislativo abordará la utilización de réplicas digitales en obras audiovisuales y materiales sonoros. Casi 400 profesionales de la industria, incluidos reconocidos artistas como LeAnn Rimes y Scarlett Johansson, han respaldado la propuesta a través de la campaña Human Artistry.

Los testimonios ocurrieron pocos días después de que el presidente Donald Trump firmara la Ley Take It Down, que impone sanciones más severas para la difusión de imágenes íntimas no consentidas. Mitch Glazier, director de la RIAA, afirmó que la Ley No Fakes complementaría esa regulación al ofrecer recursos a las víctimas.

Suzana Carlos, de YouTube, subrayó que debe existir una regulación que no penalice la innovación, permitiendo a las plataformas gestionar los desafíos del contenido generado por IA de manera eficiente. Ella agregó que la legislación es vital para proteger la confianza en el contenido online y la propiedad intelectual de los artistas.

“YouTube apoya este proyecto porque valoramos las oportunidades que brinda la IA pero también estamos conscientes de los riesgos que conlleva. Es esencial que se use de manera responsable”, concluyó.