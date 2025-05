Drama en la Indy 500: despidos en Penske y la nueva oportunidad para O’Ward

INDIANÁPOLIS (AP) — La 109ª edición de las 500 Millas de Indianápolis ha estado marcada por un intenso drama, opacando incluso el intento de Kyle Larson de lograr el doblete en NASCAR. Esta semana, la reputación de Roger Penske sufrió un golpe considerable tras despedir a tres de los principales dirigentes de su equipo de IndyCar, debido a que los autos de los campeones Josef Newgarden y Will Power no superaron la inspección técnica. La escudería modificó una pieza de seguridad estándar, algo que IndyCar afirmó no otorgó ventaja, lo que forzó a Penske a tomar medidas drásticas.

La situación representa la segunda violación en menos de un año para el equipo de Penske, lo que pone a prueba la credibilidad de “El Capitán”, dueño de la IndyCar y del icónico Indianapolis Motor Speedway. Penske, a sus 88 años, ha ganado 20 veces la carrera más importante para él, la Indy 500.

“Hemos enfrentado un fallo organizacional, no uno, sino dos. Me duele en el estómago”, expresó Penske en una entrevista con Fox Sports. “Debemos mantener nuestra credibilidad. Hemos decepcionado a nuestra audiencia. Ahora, nuestro enfoque es ganar la carrera”.

Por primera vez desde 2016, las gradas estarán llenas, con expectativas de alrededor de 350.000 asistentes al autódromo. La carrera se lleva a cabo horas antes del tercer partido de las finales de la Conferencia Este, a pocos kilómetros de distancia. Scott Dixon, ganador de la Indy 500 en 2008, opinó: “Lo negativo es que antes de nuestra mayor carrera del año, el tema de conversación es otro”.

Primer piloto israelí liderará la parrilla

Robert Shwartzman, que corre bajo la bandera de Israel, se convierte en el primer piloto israelí en liderar la parrilla en la Indy 500, debutando como novato con el equipo Prema Racing. Shwartzman comenzará la carrera junto a Takuma Sato y el mexicano Pato O’Ward, quien fue el subcampeón del año pasado.

“Sentí que éramos rápidos y la gente comenzó a notar que éramos competitivos. Cuando tomamos la pole, el rugido del público fue increíble”, comentó Shwartzman, entusiasmado por la acogida en Indianápolis.

¿Qué pasa con los autos de Penske?

Los tres autos del equipo Penske no compitieron en el último día de clasificación. Scott McLaughlin, que no sufrió penalizaciones, comenzará en el décimo puesto, mientras que Newgarden iniciará en el lugar 32 y Power en el último, tras las sanciones.

A pesar de la adversidad, O’Ward, quien se ha consolidado como una estrella de IndyCar, se coloca en una posición ideal para competir, partiendo desde el tercer puesto. Esto marca su mejor posición en la carrera y aumenta las expectativas de éxito, tras dos años consecutivos finalizando en segundo lugar.

“Los Penske son veloces y será interesante ver cómo Josef se abre paso entre el tráfico”, comentó O’Ward, mientras apunta a su primera victoria en la mítica competencia.

Un hueco en el currículum

Alex Palou, bicampeón de IndyCar, buscará su primera victoria en la Indy 500 después de haber ganado cuatro de las primeras cinco carreras de la temporada. A pesar de su éxito, reconoce que su carrera no estará completa sin un triunfo en esta competencia icónica.

Larson haciendo el doble

El piloto intenta realizar simultáneamente las 500 Millas de Indianápolis y las 600 Millas de Coca-Cola en Carolina del Norte. Tras el fiasco del año pasado, Larson se muestra cauteloso y enfocado en mantener su prioridad en la carrera de Indy.