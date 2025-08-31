En vivo

Mundo

Detienen al séptimo sospechoso del ataque al precandidato colombiano Miguel Uribe

Las autoridades locales capturaron a un hombre por su presunta participación en el ataque que resultó en la muerte de Miguel Uribe, un hecho calificado como magnicidio.

31/08/2025 | 11:46Redacción Cadena 3

FOTO: Capturan a séptimo presunto implicado en el ataque al precandidato colombiano Miguel Uribe

BOGOTÁ (AP) — Las autoridades colombianas detuvieron a un hombre acusado de participar en el atentado contra el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció por heridas de bala tras dos meses de hospitalización.

La policía detuvo a Harold Daniel Barragán el sábado en Bogotá por presuntamente haber participado en la planeación y ejecución del atentado, perpetrado el 7 de junio a plena luz del día cuando Uribe Turbay daba un discurso de campaña en un parque del occidente de Bogotá.

La fiscalía calificó el ataque como un “magnicidio”, el primero de las últimas tres décadas en Colombia contra un aspirante presidencial. La muerte de Uribe conmocionó a la sociedad y trajo a la memoria lo vivido en la década de 1990, en que grupos insurgentes y cárteles de droga amenazaban y asesinaban figuras de alto nivel.

Barragán es la séptima persona en ser detenida en la investigación, en la que la fiscalía aún no ha determinado el móvil del atentado ni los autores intelectuales. Entre los capturados están Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”, señalado como el principal planificador del ataque, y un menor de 15 años que reconoció haberle disparado y fue sancionado con siete años de detención en un centro especial para adolescentes.

La policía indicó que Barragán habría coordinado el lugar en el que se ocultó por varios días “El Costeño” en Bogotá, y también el desplazamiento de Katherine Andrea Martínez, alias “Gabriela”, desde la capital colombiana hasta Caquetá, en el sur del país.

Barragán, con antecedentes de tráfico de estupefacientes y estafa, es requerido en el caso del ataque al precandidato por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, porte de armas de fuego y uso de menores en la comisión de delitos, según detalló la policía en un comunicado.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Se detuvo a un séptimo sospechoso por su participación en el ataque a Miguel Uribe.

¿Quién es el detenido? El detenido es Harold Daniel Barragán, implicado en la planeación y ejecución del atentado.

¿Cuándo sucedió el atentado? El atentado ocurrió el 7 de junio durante un discurso de campaña de Uribe.

¿Dónde fue el ataque? Fue en un parque del occidente de Bogotá.

¿Por qué es significativo? Es considerado un magnicidio, el primero en 30 años contra un candidato presidencial en Colombia.

[Fuente: AP]

