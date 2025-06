Descubrí las 10 canciones más escuchadas de la semana en Hispanoamérica

Las 10 canciones más populares de la semana en algunos países de las Américas y España.

ARGENTINA

1.- "Hace rato" - Nicki Nicole, Miranda!

2.- "Sentimiento natural" – Aitana, Myke Towers

3.- "Carteras chinas" - Elena Rose, Los Ángeles Azules, Camilo

4.- "Me gusta" - Miranda!, Tini

5.- "Me toca a mí" – Morat, Camilo

6.- "APT." - Rosé, Bruno Mars

7.- "Ahora resulta" - Luciano Pereyra, Emanero

8.- "Luck Ra: Bzrp Music Sessions, Vol. 61" – Bizarrap, Luck Ra

9.- "Que haces" - Becky G, Manuel Turizo

10.- "La pelirroja" - Sebastián Yatra

(Fuente: Los 40 Principales)

CHILE

1.- "Voy a llevarte pa PR" - Bad Bunny

2.- "Imagínate" - Danny Ocean, Kapo

3.- "Carita linda" - Rauw Alejandro

4.- "La plena" - Beéle, WSound, Ovy On The Drums

5.- "APT." - Rosé, Bruno Mars

6.- "Anxiety" – Doechii

7.- "Mi refe" – Beéle, Ovy On The Drums

8.- "Whisky a la roca" - Jere Klein, Swift 047, Kidd Voodoo

9.- "A 200" - King Savagge, Jairo Vera, Bayron Fire

10.- "Q somos" - Lola Índigo, Kidd Voodoo

(Fuente: Los 40 Principales)

COLOMBIA

1.- "La plena" - Beéle, WSound, Ovy On The Drums

2.- "Ultra complicado" - Blessd, Kenny Die, Kris R

3.- "Solcito" - Miguel Bueno, Juan Duque

4.- "Vitamina" – Jombriel, DFZM

5.- "Sobelove" – Beéle

6.- "Voy a llevarte pa PR" - Bad Bunny

7.- "Imagínate" - Danny Ocean, Kapo

8.- "Amistad" – Blessd, Ovy On The Drums

9.- "Mi refe" – Beéle, Ovy On The Drums

10.- "Parte & Choke (remix)" - Jombriel, Ryan Castro, Alex Krack

(Fuente: Los 40 Principales)

ESPAÑA

1.- "Azizam" - Ed Sheeran

2.- "Capaz (Merenguetón)" – Yorghaki, Alleh

3.- "APT." - Rosé, Bruno Mars

4.- "Ordinary" - Alex Warren

5.- "Imagínate" - Danny Ocean, Kapo

6.- "End of the World" - Miley Cyrus

7.- "Messy" - Lola Young

8.- "Anxiety" – Doechii

9.- "That’s so true" - Gracie Abrams

10.- "Die with a Smile" - Lady Gaga, Bruno Mars

(Fuente: Los 40 Principales)

MÉXICO

1.- "Carita linda" - Rauw Alejandro

2.- "Ordinary" - Alex Warren

3.- "Carteras chinas" - Elena Rose, Los Ángeles Azules, Camilo

4.- "Die with a Smile" – Lady Gaga, Bruno Mars

5.- "How Deep is Your Love" - Prince Royce

6.- "Me toca a mí" – Morat, Camilo

7.- "Tumbos" - Meme del Real

8.- "Anxiety" – Doechii

9.- "La pelirroja" - Sebastián Yatra

10.- "Otra noche de llorar" - Mon Laferte

(Fuente: Los 40 Principales)