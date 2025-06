Descubre cuánto conoces sobre "Tiburón" en su 50° aniversario

NUEVA YORK (AP) — Este viernes se conmemora el 50° aniversario de "Jaws", una de las cintas más emblemáticas y vistas del cine. Sin embargo, ¿qué tanto sabes de las curiosidades que rodean a esta obra maestra de 1975 de Steven Spielberg?

A continuación, se presentan algunos datos destacados que desafiantes de responder.

¿Cuál era el apodo del tiburón?

El tiburón mecánico, famoso por su mal funcionamiento, fue apodado "Bruce" en honor del abogado de Spielberg, Bruce Ramer.

¿De dónde proviene el título?

Al momento de imprimir el libro de 1974 de Peter Benchley, el autor barajó varios títulos, como "Leviathan Rising" y "Silent Fall", antes de decidirse por "Jaws" (Mandíbulas) en el último momento, aunque no estaba del todo seguro de su significado.

¿Cuál es el origen del famoso cartel de la película?

La icónica imagen del tiburón que emerge se tomó de la portada de la edición en bolsillo de la novela, diseñada por Roger Kastel, quien se inspiró en fotografías de un gran tiburón blanco en el Museo Americano de Historia Natural.

¿Cuál fue la inspiración para Amity?

La película fue filmada en Martha’s Vineyard, cerca de Cape Cod, pero la isla vecina de Nantucket fue la que inspiró a Benchley debido a su experiencia de pesca con su padre. En el libro, la ficticia Amity está localizada en la costa sur de Long Island.

¿Quién fue el primero en ser considerado para dirigir "Jaws"?

Dick Richards fue el primer candidato, pero perdió la oportunidad cuando el productor Richard D. Zanuck se molestó por su insistencia en llamar "ballena" al tiburón.

¿Cuántos años tenía Spielberg cuando comenzó el proyecto?

Steven Spielberg tenía 26 años cuando comenzó a trabajar en "Jaws".

¿Quién fue rechazado para el papel de Brody?

Charlton Heston buscaba interpretar al jefe de policía de la Isla Amity, pero Spielberg eligió a Roy Scheider para el papel.

¿Cómo se llama el barco de Quint?

El barco se llama Orca, y dos años después del estreno de "Jaws", se lanzó una película llamada "Orca" sobre una orca asesina.

¿Qué hizo que el tiburón fallara a menudo?

El tiburón era propenso a fallar debido al agua salada, lo que llevó a Spielberg a mostrarlo más tarde en la película, creando un efecto de mayor suspenso. Spielberg estimó que los problemas mecánicos de "Bruce" añadieron $175 millones en taquilla.

¿Cuánto tiempo transcurre hasta que vemos al tiburón en pantalla?

No se ve completamente al tiburón hasta 1 hora y 21 minutos de la película.

¿El diálogo más famoso estaba en el guion?

La famosa línea "vas a necesitar un barco más grande" fue improvisada por Scheider, aunque había circulado en los set por el equipo.

¿De qué desastre sobrevivió Quint?

Quint sobrevivió al hundimiento del USS Indianapolis durante la Segunda Guerra Mundial. Su discurso sobre este evento no estaba en el libro y fue fruto de la colaboración con el guionista no acreditado John Milius.

¿Aparece Spielberg en "Jaws"?

Si bien Spielberg no aparece físicamente, su voz se escucha al final de la película, en una transmisión de radio desde la estación de Amity Point.

¿Cuánto se retrasó el rodaje de "Jaws"?

La producción de la película se extendió de 55 a 159 días, aumentando el presupuesto a 9 millones de dólares, más 3 millones en postproducción.

¿Qué clasificación recibió "Jaws"?

Recibió una clasificación “PG” por la Asociación de Cine de Estados Unidos, la cual explicaba que las escenas de violencia provenían de la naturaleza y no eran comparables a la violencia humana.

El cartel de la película advertía: “PUEDE SER DEMASIADO INTENSA PARA NIÑOS PEQUEÑOS”.

¿Contra qué otras películas competía "Jaws" en los Oscar?

"Jaws" fue nominada a cuatro Premios de la Academia y ganó tres, pero perdió en la categoría de mejor película contra "One Flew Over the Cuckoo's Nest".