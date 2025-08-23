Derrumbe de un puente en China deja al menos 12 trabajadores muertos
El colapso de un puente ferroviario en construcción en China causó la muerte de al menos 12 trabajadores y dejó cuatro más desaparecidos. Sucedió en la provincia de Qinghai.
23/08/2025 | 05:55Redacción Cadena 3
FOTO: Derrumbe de un puente en China deja al menos 12 trabajadores muertos
BEIJING (AP) — El colapso de un puente ferroviario en construcción sobre un importante río en China causó la muerte de al menos 12 trabajadores y dejó otros cuatro desaparecidos, según la prensa estatal.
Fotos aéreas de la agencia noticiosa estatal Xinhua mostraban que faltaba una gran sección del arco curvado de color aguamarina del puente. Además, podía verse una sección doblada de la plataforma de la infraestructura colgando hacia abajo sobre el río Amarillo.
Según Xinhua, 16 trabajadores se encontraban en el puente en la provincia de Qinghai, en el noroeste de China, cuando un cable de acero se rompió alrededor de las tres de la madrugada del viernes durante una operación de tensado. Se estaban empleando botes, un helicóptero y robots en la búsqueda de los desaparecidos.
El puente tiene una longitud de 1,6 kilómetros (una milla) y su plataforma está a 55 metros (180 pies) sobre el río, según el periódico en inglés China Daily.
Lectura rápida
¿Qué sucedió? Un puente ferroviario en construcción colapsó, dejando al menos 12 muertos y 4 desaparecidos.
¿Quiénes fueron afectados? Al menos 12 trabajadores fallecieron y 4 están desaparecidos tras el colapso del puente.
¿Cuándo ocurrió? El incidente tuvo lugar el viernes alrededor de las tres de la madrugada.
¿Dónde sucedió? En la provincia de Qinghai, en el noroeste de China.
¿Cómo ocurrió? El colapso sucedió cuando un cable de acero se rompió durante una operación de tensado.
[Fuente: AP]