Deliberaciones del jurado en juicio por tráfico sexual de Sean "Diddy" Combs

NUEVA YORK (AP) — El jurado inició el lunes sus deliberaciones en el caso de tráfico sexual que involucra a Sean "Diddy" Combs, enfrentando acusaciones que podrían resultar en una sentencia de cadena perpetua.

Luego de recibir instrucciones legales del juez federal Arun Subramanian durante más de dos horas, el jurado, compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres, se retiró a deliberar a puerta cerrada. Debe evaluar siete semanas de testimonios, que en muchos casos resultaron ser gráficos y emocionalmente intensos. Los relatos incluyeron la supuesta tendencia de Combs a la violencia y sus prácticas sexuales, que incluyen maratones sexuales motivados por el uso de drogas, conocidos como “freak-offs” o “noches de hotel”.

Combs, de 55 años, se declaró no culpable de diversos cargos federales, que incluyen conspiración para crimen organizado, dos delitos de tráfico sexual —relacionados con exnovias— y dos cargos de transporte con fines de prostitución, derivados de organizar el traslado de trabajadoras sexuales entre estados.

Durante los argumentos finales presentados la semana pasada, tanto los fiscales como el equipo de defensa de Combs hicieron sus últimos esfuerzos para persuadir al jurado, ya sea para condenar o absolver al reconocido fundador de Bad Boy Records.

“El acusado utilizó poder, violencia y miedo para obtener lo que deseaba”, sostuvo la fiscal federal adjunta, Christy Slavik. “Pensó que su fama, riqueza y poder lo eximían de la ley”.

Slavik destacó que Combs contaba con un “círculo íntimo cercano y un equipo de personal que se encargaba de cumplir cada uno de sus deseos, promoviendo su poder y cuidando su reputación a cualquier costo”.

El abogado defensor, Marc Agnifilo, respondió a las acusaciones afirmando: “No se trata de un crimen. Esto es solo sobre dinero”. Agregó que una de las denunciantes también había presentado una demanda civil contra Combs.

“Él no es un mafioso. No es un conspirador en un crimen organizado. No es nada de eso. Es inocente. Está allí sentado, inocente. Devuélvanlo a su familia, que lo está esperando”, argumentó el abogado ante el jurado.

En total, 34 testigos declararon, incluidas exnovias de Combs, Cassie —cantante de R&B, cuyo nombre legal es Casandra Ventura— y “Jane”, quien testificó bajo un seudónimo. Ambas afirmaron haber padecido violencia por parte de él. Cassie relató que lo obligó a participar en cientos de encuentros con trabajadores sexuales masculinos, mientras que Jane describió varias “noches de hotel”.

Los jurados también vieron un video de seguridad en el que Combs golpea, patea y arrastra a Cassie en un hotel de Los Ángeles en 2016, así como grabaciones de encuentros sexuales.

A pesar de la gravedad de los cargos, Combs optó por no testificar, y sus abogados no presentaron testigos en su defensa. En cambio, se centraron en cuestionar la credibilidad de las acusadoras a través de extensos interrogatorios cruzados.

La defensa ha admitido que Combs incurrió en actos de violencia, pero sostiene que los encuentros sexuales fueron consensuados. Argumentaron que los fiscales estaban invadiendo la vida personal de Combs y que no había hecho nada que justificara los cargos en su contra.

___

Esta información fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.