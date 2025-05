Del Toro mantiene la calma en la etapa 18 del Giro; Denz brilla con su victoria

CESANO MADERNO, Italia (AP) — Isaac Del Toro, líder del Giro de Italia, recorrió la 18va etapa con tranquilidad, mientras que el alemán Nico Denz, con una destacada actuación, ganó en solitario. Del Toro, el primer ciclista mexicano en lucir la maglia rosa, finalizó la etapa 18 dentro del pelotón principal, tras competir en una distancia de 144 kilómetros (89 millas) desde Morbegno hasta Cesano Maderno. Este segmento presentó tres ascensos sencillos al inicio, seguido de un final más llano que permitió a Del Toro conservar su posición de líder.

Los próximos días se anticiparon complicados para el mexicano, ya que la ruta incluyó desafiantes etapas montañosas consecutivas, culminando en un final ceremonial en Roma el próximo domingo.

Hasta el momento, Del Toro mantiene una ventaja de 41 segundos sobre el ecuatoriano Richard Carapaz, quien fue el campeón de la edición de 2019. El británico Simon Yates ocupa el tercer puesto, a 51 segundos del líder.

Expectativas del líder

Al finalizar la etapa, Del Toro expresó su incertidumbre sobre lo que le depararía el futuro. Aportó: "No sé cuál será la situación. No puedo predecir el futuro, pero si podré permanecer en el grupo de la general y gestionar la carrera adecuadamente con el equipo, me sentiré satisfecho". A sus 21 años, Del Toro aprovechó la oportunidad para recalcar la importancia de estar mentalmente preparado.

Por otro lado, su compañero de equipo, el español Juan Ayuso, abandonó el Giro prematuramente tras sufrir en etapas anteriores, posicionándose en el 26to lugar, lejos de la competencia. Ayuso enfrentó problemas de lesión, incluyendo una dolencia en la rodilla y una picadura de abeja. En sus propias palabras: "Obviamente, no es así como quería que terminara mi Giro, pero hay aspectos que escapan a mi control. Les deseo lo mejor a los muchachos y espero que Isaac pueda mantener el color rosa hasta Roma".

Victoria de Denz y retos futuros

Nico Denz, quien se adjudicó su tercera victoria de etapa en el Giro, también había ganado dos etapas en el 2023. Las próximas etapas son consideras extremadamente duras, con la etapa 19 programada para el viernes cubriendo 166 kilómetros (103 millas) entre Biella y Champoluc. Esta ruta incluirá cinco ascensos antes de descer hacia la meta.

El sábado, la penúltima etapa representará un reto más, con un recorrido de 205 kilómetros (127 millas) desde Verres hasta Sestriere, incluyendo un ascenso fuera de categoría en un camino de grava hacia el Colle delle Finestre. Este segmento es recordado por el audaz ataque de Chris Froome en 2018, que lo llevó a la victoria.

La competencia continúa. Deportes en español AP : https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.