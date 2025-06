David Beckham recibiría el título de caballero del rey Carlos III la próxima semana

LONDRES (AP) — David Beckham, reconocido ex capitán de la selección inglesa de fútbol y embajador de UNICEF durante veinte años, recibirá el título de caballero como parte de la lista de honores que anunció el rey Carlos III para la próxima semana, según revelaron medios británicos el viernes.

De acuerdo con la información de la BBC, Beckham estará en condiciones de obtener un reconocimiento que resalta tanto su exitosa carrera futbolística como sus aportes significativos a la sociedad británica.

Con la concesión de este título, Beckham pasará a ser conocido como “Sir David”, mientras que su esposa desde 1999, Victoria Beckham, exintegrante de las Spice Girls, se convertirá en “Lady Beckham”.

En 2003, Beckham recibió la Orden del Imperio Británico (OBE) por sus contribuciones al fútbol, mientras que Victoria fue homenajeada también con la misma distinción debido a su influencia en la industria de la moda en una lista de honores de Año Nuevo posterior.

Los títulos de honor se entregan dos veces al año, una en Día de Año Nuevo y otra en junio, con motivo del cumpleaños del monarca. Aunque mayormente se otorgan por recomendación del gobierno, el rey también tiene un papel decisivo.

La oficina del primer ministro Keir Starmer no ha confirmado los informes de prensa, una práctica habitual, mientras que el Palacio de Buckingham se ha negado a comentar al respecto.

La Associated Press no pudo verificar de manera independiente la concesión del título, inicialmente reportado por el periódico sensacionalista The Sun.

Más recientemente, Beckham fue captado en un video durante el Chelsea Flower Show, donde el rey le preguntó si había recibido su regalo de cumpleaños número 50, a lo que Beckham respondió que había sido increíble y muy amable.

Beckham y el rey tienen un historial de encuentros, incluso en eventos de Estado. El año pasado, Beckham se convirtió en embajador de The King’s Foundation, la iniciativa benéfica educativa y de sostenibilidad lanzada por Carlos en 1990.

Beckham es el único futbolista inglés que ha anotado en tres Copas del Mundo diferentes y su carrera ostenta logros sobresalientes, incluidos los tres títulos que logró en 1999 cuando el Manchester United ganó la Premier League, la Copa FA y la Liga de Campeones.

Con 115 partidos, Beckham se encuentra en la tercera posición de apariciones con la selección británica, además de haber sido su capitán en 59 ocasiones. Después de culminar su etapa en el Manchester United en 2003, vistió las camisetas del Real Madrid, Los Angeles Galaxy y Paris Saint-Germain. Actualmente, es copropietario del equipo de la MLS Inter Miami.

No obstante, su trayectoria no fue siempre positiva. Después de la Copa del Mundo de 1998, Beckham fue objeto de duras críticas por su expulsión tras un incidente con Diego Simeone, lo que muchas personas consideraron fue la causa de la eliminación del equipo británico, lo que le valió un fuerte rechazo de muchos aficionados.

En 2023, la serie documental de Netflix “Beckham” exploró las adversidades que enfrentó, incluyendo momentos en los que fueron colgadas efigies suyas en medios públicos en Londres.

“Era consciente de lo malo que era en ese momento, pero revisar todo eso fue complicado”, declaró Beckham a la AP.

La serie, que obtuvo un Emmy en 2024 en la categoría de serie documental o no ficción destacada, reveló aspectos de su vida y carrera que poco se conocían.

A lo largo de su trayectoria, Beckham se ha posicionado como un estilo de vida e icono de la celebridad, destacando por su apoyo a causas benéficas, como la creación del “The David Beckham UNICEF Fund” en 2015, con motivo de una década de colaboración con la organización. Además, desempeñó un papel crucial en la obtención de los Juegos Olímpicos de Verano para Londres en 2012.

Si se confirma la concesión del título de caballero, Beckham se unirá a una selecta lista de futbolistas británicos que han sido nombrados así, entre ellos Geoff Hurst y Bobby Charlton, ganadores de la Copa del Mundo de 1966, así como el escocés Kenny Dalglish.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes