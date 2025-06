Corte Suprema de EE. UU. exime a Caridades Católicas de impuestos en Wisconsin

En una decisión unánime, la Corte Suprema de Estados Unidos anunció el jueves que Caridades Católicas no está obligada a pagar impuestos de desempleo en Wisconsin, marcando un importante precedente en cuestiones sobre derechos religiosos que se están evaluando en este periodo.

La controversia surgió tras una demanda presentada por la Oficina de Caridades Católicas, que sostiene que el estado violó su derecho a la libertad religiosa, establecido en la Primera Enmienda, al exigir el pago de impuestos, mientras eximía a otras instituciones religiosas de dicha obligación.

Desde el punto de vista de Wisconsin, la organización ha pagado el impuesto durante más de medio siglo y no califica para una excepción debido a que sus actividades diarias no incluyen enseñanza religiosa. Además, una parte significativa de su financiamiento proviene de fondos públicos y no se requiere que los empleados ni los beneficiarios de sus servicios pertenezcan a una fe específica.

Caridades Católicas argumenta lo contrario, afirmando que sus programas para personas con discapacidad están informados por convicciones religiosas y que el estado no debería decidir qué actividades califican como religiosas. Este fallo se produjo después de que un tribunal de Wisconsin dictó en contra de la organización, lo que motivó su apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos. En apoyo a Caridades Católicas, el gobierno del expresidente Donald Trump intervino en el caso.

Wisconsin ha advertido que un fallo a favor de la organización podría permitir que grandes emples como hospitales afiliados a organizaciones religiosas se retiren del sistema de desempleo estatal, generando un impacto significativo en el servicio de desempleo.

La Corte Suprema, compuesta en su mayoría por jueces conservadores, ha emitido varias decisiones que favorecen a iglesias y peticionarios religiosos en años recientes. No obstante, recientemente, un intento por establecer una escuela católica chárter que fuera financiada con fondos públicos fracasó, después de un empate en la Corte, tras la recusación de la jueza Amy Coney Barrett.

En ese contexto, la Corte también está examinando un caso que involucra objeciones religiosas en relación con libros leídos en las escuelas públicas. Las primeras señales indican que la mayoría de los jueces podrían estar a favor de los derechos religiosos de los padres en Maryland que desean que sus hijos sean excluidos de clases primarias que utilizan libros con personajes LGBTQ.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con apoyo de una herramienta de inteligencia artificial generativa.