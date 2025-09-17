Conductor colisionó con un edificio del FBI en Pittsburgh: Investigan intención

FOTO: El auto y la cerca.

Un conductor estrelló su automóvil contra la cerca de entrada de un edificio del FBI en la ciudad de Pittsburgh en la madrugada de este miércoles, informaron medios locales.

Imágenes de la escena fueron difundidas por la cadena ABC News, en las que un sedán blanco se estrelló en una puerta de metal cerca de una posición de seguridad.

No estaba claro de inmediato si el accidente fue intencional y se aguardaban las respuestas tanto del FBI como del Servicio de Policía de Pittsburgh, consultados por ABC.