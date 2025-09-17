En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

Para Todos

Titi Ciabattoni

Escenario Principal

La última muerte de Nora

La mesa de café

La otra mirada

El dato confiable

3x1=4

La quinta pata del gato

Cuadro de Situación

80 años del Cuarteto

Nazareno Cruz y el Lobo

La Chacarera, el latido del monte

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Conductor colisionó con un edificio del FBI en Pittsburgh: Investigan intención

Un conductor estrelló su auto contra la cerca de un edificio del FBI en Pittsburgh. Se investiga si el accidente fue intencional y se aguardan informes del FBI y la Policía local.

17/09/2025 | 10:00Redacción Cadena 3

FOTO: El auto y la cerca.

Un conductor estrelló su automóvil contra la cerca de entrada de un edificio del FBI en la ciudad de Pittsburgh en la madrugada de este miércoles, informaron medios locales.

Imágenes de la escena fueron difundidas por la cadena ABC News, en las que un sedán blanco se estrelló en una puerta de metal cerca de una posición de seguridad.

No estaba claro de inmediato si el accidente fue intencional y se aguardaban las respuestas tanto del FBI como del Servicio de Policía de Pittsburgh, consultados por ABC.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Pittsburgh? Un automóvil se estrelló contra la cerca de entrada de un edificio del FBI.

¿Quién estuvo involucrado? Un conductor que colisionó con su sedán blanco.

¿Cuándo ocurrió el incidente? En la madrugada del miércoles.

¿Dónde sucedió? En un edificio del FBI en Pittsburgh.

¿Por qué se está investigando? Aún no está claro si el accidente fue intencional.

[Fuente: Noticias Argentinas]

