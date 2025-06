Científicas chinas acusadas de contrabando biológico a EEUU seguirán detenidas

DETROIT (AP) — Dos científicas chinas, Yunqing Jian y Chengxuan Han, se enfrentarán a acusaciones de contrabandear material biológico hacia Estados Unidos, tras lo cual permanecerán bajo custodia, luego de renunciar el viernes a su derecho a una audiencia en un tribunal federal.

Ambas comparecieron por separado ante un juez en Detroit y decidieron no impugnar la solicitud del gobierno, que busca mantenerlas detenidas mientras sus casos continúan su trámite judicial. La abogada de Han, Sara Garber, mencionó a la corte que la situación es compleja y evolutiva, aunque no brindó más detalles y luego se negó a comentar.

Chengxuan Han fue arrestada en el Aeropuerto Metropolitano de Detroit tras llegar en un vuelo proveniente de China, donde estaba cursando un posgrado en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong en Wuhan. Se preparaba para pasar un año en la Universidad de Michigan para completar un proyecto de laboratorio y se le acusa de haber enviado material biológico al personal del laboratorio meses antes de su arresto.

Las autoridades interceptaron dicho material, cuyo contenido, según un comunicado del FBI, estaba relacionado con gusanos y carecía del permiso gubernamental requerido. No obstante, expertos consultados por The Associated Press indicaron que el material en cuestión no aparentaba ser peligroso.

El caso de Yunqing Jian presenta una acusación distinta. Ella es señalada por conspirar con su novio, un científico chino también, para introducir un hongo tóxico en Estados Unidos que tiene la capacidad de dañar cultivos como el trigo, el maíz y el arroz. El FBI indicó que su pareja, Zunyong Liu, fue impedido de ingresar al país en julio, cuando las autoridades hallaron material vegetal en su equipaje.

Jian, quien trabajaba en el laboratorio de la universidad, fue arrestada el 2 de junio. Mensajes entre ella y Liu, revelados en el contexto de la investigación, sugieren que Jian ya estaba manipulando el Fusarium graminearum en el laboratorio antes de que Liu fuera detenido en el aeropuerto, según lo expuesto por el FBI.

Hasta ahora, no se ha confirmado que los científicos tuvieran algún plan para liberar el hongo en el territorio estadounidense. Cabe mencionar que el Fusarium graminearum ya se encuentra presente en el país, especialmente en la región del medio oeste. Este hongo es conocido por causar vómitos en ganado y puede traer otros problemas de salud tanto a animales como a humanos.

La universidad donde trabajaban las científicas no ha enfrentado acusaciones hasta el momento, y ha declarado que no recibió financiamiento del gobierno chino relacionado con las investigaciones de los tres científicos. Este hecho ha sido subrayado por la institución, que también expresó su rechazo a cualquier acción que busque causar daño o amenazar la seguridad nacional.