Cerraron la red de piratería de transmisiones Streameast, según anuncio oficial

La notoria red de piratería de fútbol en línea Streameast fue cerrada después de más de 1.600 millones de visitas en el último año, según el anuncio realizado el miércoles por una coalición antipiratería.

La Alianza para la Creatividad y el Entretenimiento (ACE), con sede en Estados Unidos, indicó que el cierre tuvo lugar en colaboración con las autoridades egipcias.

Con sus 80 dominios asociados, Streameast era considerada la operación de transmisión ilegal de deportes en vivo más grande del mundo, conforme a lo señalado por ACE.

“Hoy, ACE logró una victoria rotunda en su lucha por detectar, disuadir y desmantelar a los perpetradores criminales de la piratería digital: al derribar la plataforma ilegal de deportes en vivo más grande en cualquier lugar”, expresó Charles Rivkin, presidente de ACE.

“Con esta acción histórica, hemos sumado más puntos a favor de las ligas deportivas, las compañías de entretenimiento y los fanáticos en todo el mundo”, añadió Rivkin, quien también ocupa el cargo de presidente y CEO de la Motion Picture Association.

Streameast ofrecía a los usuarios acceso no autorizado a partidos de las principales ligas de fútbol de Europa.

La piratería de fútbol se disparó en las últimas dos décadas, con ligas que venden sus partidos a servicios de pago por evento y de streaming de alto costo. Muchas ligas comercializan a más de un transmisor, lo que requiere que los fanáticos abonen múltiples suscripciones.

“Desmantelar Streameast es una gran victoria para todos los que invierten y dependen del ecosistema de deportes en vivo. Esta operación criminal estaba sustrayendo valor de los deportes a todos los niveles y poniendo en riesgo a los fanáticos de todo el mundo. Aplaudimos a las autoridades egipcias y a ACE por su acción”, declaró Ed McCarthy, director de operaciones del grupo de streaming DAZN.

Además del fútbol, Streameast proporcionó acceso a sitios de piratería específicos de deportes de Estados Unidos, como la NFL, NBA, MLB y NHL.

El tráfico del sitio hacia los diversos dominios provenía principalmente de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Filipinas y Alemania, según ACE.

Todos los sitios de Streameast ahora redireccionan a la página “Ver Legalmente” de ACE.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.