Cazadores de Lituania se oponen a la orden de abatir a una osa en Vilna

VARSOVIA, Polonia (AP) — Una joven osa generó atención cuando salió del bosque y se aventuró en los tranquilos suburbios de la capital lituana, Vilna. Durante dos días, la osa parda recorrió los vecindarios, caminó por las carreteras y exploró los jardines, mientras ciudadanos curiosos la seguían con sus smartphones y drones.

Ante la situación, el gobierno otorgó un permiso para cazar al animal. Sin embargo, esta decisión fue rechazada rotundamente por los cazadores locales, quienes argumentaron que en Lituania solo quedan unos pocos ejemplares de esta especie protegida.

La Asociación de Cazadores y Pescadores expresó su sorpresa ante la orden gubernamental, destacando la belleza del animal. Ramute Juknyte, líder del colectivo, comentó que la osa, de aproximadamente dos años, mostraba un comportamiento temeroso pero no agresivo. "Simplemente, no sabía cómo salir de la ciudad, pero no hizo nada malo", aseguró.

La organización monitorea a los osos en el país y estima que la población actual oscila entre cinco y diez ejemplares, aunque no cuenta con cifras precisas. El episodio comenzó el sábado, cuando el animal ingresó a Vilna, un acontecimiento inusual en la ciudad, capturando la atención del país entero al acercarse a unos cuatro a cinco kilómetros del centro.

La polémica generada por la autorización para cazar a la osa provocó que las autoridades lituanas adoptaran una postura defensiva. El viceministro de Medio Ambiente, Ramunas Krugelis, justificó el permiso como una medida de precaución, argumentando que se otorgó porque el animal podría representar un peligro.

Los cazadores propusieron un enfoque más ético, sugiriendo sedar al animal, rastrearlo y reubicarlo en un área más adecuada. Mientras se debatía su futuro, la osa decidió salir de la ciudad por su cuenta. El miércoles, fue grabada pacíficamente deambulando en un bosque a unos 60 kilómetros de Vilna, alimentándose de maíz.

Los osos pardos son nativos de la región y, aunque su presencia solía ser común, fueron casi exterminados en Lituania en el siglo XIX debido a la caza y pérdida de hábitat. En años recientes, han comenzado a aparecer de nuevo en pequeñas cantidades, generalmente migrando desde países vecinos como Letonia y Bielorrusia, donde aún existen poblaciones. Esta especie se encuentra protegida bajo las leyes lituanas y de la Unión Europea, catalogándose como rara y vulnerable en la región.