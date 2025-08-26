Cayó un helicóptero en Reino Unido: tres muertos
Ocurrió en el área de Shanklin, en la Isla de Wight, donde se realizaba una clase de vuelo.
26/08/2025 | 06:54Redacción Cadena 3
Tres personas murieron y una se encuentra en grave estado tras la caída de un helicóptero en la isla británica de Wight.
"Podemos confirmar que tres personas han muerto debido al desplome de un helicóptero ocurrido esta mañana en la Isla de Wight. En total, había cuatro personas a bordo, y una de ellas se encuentra actualmente en el hospital en estado grave", informaron este lunes la Policía en un comunicado.
La Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos anunció que inició una investigación sobre la caída de la aeronave.
"No haremos comentarios sobre las circunstancias del incidente, pero continuaremos trabajando con la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos", agregó el comunicado de la Policía.
Northumbria Helicopters, el operador de la nave siniestrada, confirmó que su helicóptero se vio involucrado en el accidente en el área de Shanklin en la Isla de Wight, donde se "estaba dando una clase de vuelo".
Los servicios de emergencia acudieron al lugar del desplome a las 9:24 hora local (8:24 GMT). El herido fue trasladado al Centro de Traumatología Mayor del Hospital Universitario de Southampton.
[Fuente: Noticias Argentinas]