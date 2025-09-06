Carroll conecta su 30mo jonrón y Diamondbacks vencen 10-5 a Medias Rojas

PHOENIX (AP) — Corbin Carroll y el venezolano Ildemaro Vargas conectaron sendos vuelacercas de tres carreras, y los Diamondbacks de Arizona vencieron el viernes 10-5 a los Medias Rojas de Boston.

Otro venezolano, Eduardo Rodríguez lanzó seis entradas de calidad por unos D-backs en ascenso, que ganaron siete de sus últimos nueve juegos, incluidos tres consecutivos, para mantenerse en el borde de la contienda por el comodín de la Liga Nacional.

Arizona mejoró a 71-71 en la temporada, volviendo a .500 por primera vez desde el 20 de julio.

Boston perdió dos duelos seguidos y se situó medio juego detrás de los Yankees de Nueva York en la contienda por el segundo lugar en el Este de la Liga Americana.

Arizona anotó cuatro carreras en el octavo capítulo contra el relevista Justin Slaten, lo que convirtió un juego ajustado en una victoria cómoda. Con dos outs, el sencillo impulsor del dominicano Geraldo Perdomo puso el encuentro 7-5 y el jonrón de tres carreras de Carroll al jardín derecho colocó la pizarra en 10-5.

Fue el 30º jonrón de la temporada para Carroll.

Perdomo también conectó un cuadrangular en solitario como parte de una noche de cuatro hits. Rodríguez (7-8) toleró una carrera con cuatro hits, en una labor que incluyó dos boletos y cuatro abanicados.

Boston iba perdiendo por 6-1 después de siete entradas, pero se valió de un octavo capítulo de cuatro carreras para acercarse brevemente. Alex Bregman conectó un doble de dos carreras, Romy González contribuyó con un elevado de sacrificio y Rob Refsnyder añadió un doble impulsor durante la remontada.

El novato de los Medias Rojas, Peyton Tolle (0-1), fue castigado en su segunda apertura en las Grandes Ligas después de un debut estelar el 29 de agosto. Permitió cinco carreras con cinco hits y cuatro bases por bolas en tres entradas. Ponchó a dos.

Por los Medias Rojas, el mexicano Jarren Durán de 4-0 con una anotada. El venezolano Carlos Narváez de 3-1 con una anotada.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Ketel Marte de 3-0, Perdomo de 5-4 con dos anotas y dos producidas. Los venezolanos Gabriel Moreno de 3-0 con dos anotadas, Vargas de 4-2 con una anotada y tres producidas, Jorge Barrosa de 4-1 con una anotada.