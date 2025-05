Carlos Alcaraz gana, canta y se divierte en Roland Garros

Después de consolidar su lugar en la tercera ronda del Abierto de Francia, Carlos Alcaraz, defensor del título, tuvo la oportunidad de hacer realidad un deseo: cantar para los hinchas en Roland Garros.

El joven tenista español logró un contundente triunfo ante Fabián Marozsan, con un marcador de 6-1, 4-6, 6-1 y 6-2, tras lo cual se dirigió a la cancha Philippe Chatrier, donde compartió sus impresiones en una breve entrevista con Mats Wilander.

Cuando todos pensaron que el evento había concluido, Alcaraz sorprendió al anunciar que no había dicho su última palabra.

Carlitos knows how to have fun with the crowd ??#RolandGarros pic.twitter.com/yFVJwzIzlh