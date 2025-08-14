FOTO: Caen solicitudes de beneficios por desempleo en EEUU, se mantienen en buen nivel

El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo disminuyó modestamente la semana pasada, manteniéndose en el rango históricamente bajo desde que la economía emergió de la pandemia de COVID-19.

El Departamento de Trabajo informó el jueves que las solicitudes de beneficios por desempleo para la semana que terminó el 9 de agosto cayeron en 3.000, situándose en 224.000. Esto está por debajo de las 230.000 nuevas solicitudes que los economistas habían pronosticado.

Las solicitudes semanales de beneficios por desempleo se consideraron un indicador de los despidos y se mantuvieron mayormente en un rango históricamente saludable entre 200.000 y 250.000 desde que el COVID-19 afectó la economía en la primavera de 2020.

El informe del jueves mostró que el promedio de solicitudes de cuatro semanas, que suaviza parte de la volatilidad semanal, aumentó en 750, alcanzando las 221.750.

El número total de estadounidenses que cobraron beneficios por desempleo para la semana anterior al 2 de agosto disminuyó en 15.000, situándose en 1,96 millones.