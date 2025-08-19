Cachorros resisten el embate de los Cerveceros para ganar 6-4 el primer juego de la doble jornada
Cachorros resisten el embate de los Cerveceros para ganar 6-4 en el primer juego de una doble jornada. Owen Caissie destacó con un jonrón y tres carreras impulsadas en este importante triunfo.
19/08/2025 | 18:30Redacción Cadena 3
FOTO: Cachorros resisten el embate de los Cerveceros para ganar 6-4 el primer juego de la doble jornada
CHICAGO (AP) — Owen Caissie conectó un jonrón e impulsó tres carreras, y los Cachorros de Chicago resistieron el embate de los Cerveceros de Milwaukee para ganar el martes 6-4 en el primer juego de una doble cartelera.
El puertorriqueño Willi Castro también se fue profundo y Chicago ganó por tercera vez en cuatro juegos. Cuatro relevistas de los Cachorros se combinaron para tres entradas y dos tercios de dos hits después de que Matthew Boyd (12-6) se retiró en la sexta.
Chicago (71-54) se acercó a ocho juegos de Milwaukee (79-46), líder de la División Central de la Liga Nacional. Los equipos originalmente estaban programados para una doble cartelera el lunes, pero el segundo juego fue pospuesto por lluvia.
Chicago construyó una ventaja de 5-0 con un sencillo de dos carreras de Caissie en el primer episodio y un jonrón de tres carreras de Castro contra Chad Patrick (3-8) en el tercero. Fue el primer jonrón de Castro desde que fue adquirido en un intercambio con Minnesota el 31 de julio.
Pero Milwaukee rápidamente comenzó a recortar el déficit. Christian Yelich abrió la cuarta con su 26to vuelacercas, y Sal Frelick impulsó a Brandon Lockridge con un sencillo en el quinto. Frelick añadió otro sencillo impulsor en un sexto inning de dos carreras.
Caissie luego dio un impulso a los Cachorros con su primer jonrón en las Grandes Ligas, un batazo de 381 pies al jardín izquierdo-central contra Shelby Miller que los puso arriba 6-4 a en la sexta.
Por los Cerveceros, el venezolano William Contreras de 4-1.
Por los Cachorros, el puertorriqueño Willi Castro de 4-1 con una anotada y tres remolcadas.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en el juego? Los Cachorros ganaron 6-4 a los Cerveceros en el primer juego de una doble jornada.
¿Quién destacó en el juego? Owen Caissie sobresalió con un jonrón y tres carreras impulsadas.
¿Cuándo se jugó el partido? Se jugó el martes 19 de agosto de 2025.
¿Dónde se llevó a cabo el juego? El partido tuvo lugar en el estadio de los Cachorros en Chicago.
¿Cómo afectó este resultado a la clasificación? Con este triunfo, los Cachorros se acercaron a ocho juegos de los Cerveceros, líderes de la división.
[Fuente: AP]