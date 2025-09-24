Burleson impulsa el triunfo de Cardenales con sencillo clave en la novena

FOTO: Burleson conecta sencillo clave en el 9º, Donovan logra 4 dobles y Cardenales vencen 9-8 a Gigantes

SAN FRANCISCO (AP) — Alec Burleson conectó un sencillo impulsor de la carrera de la ventaja con un out en la novena entrada y los Cardenales de San Luis reaccionaron contra el cerrador Ryan Walker para superar el martes 9-8 a los Gigantes de San Francisco.

Ambos equipos luchaban por mantener vivas sus escasas esperanzas de playoffs, pero San Francisco fue eliminado.

Brendan Donovan impulsó la carrera del empate contra Walker (5-7) con su cuarto doble de la noche después de que Victor Scott pegó un sencillo al inicio de la entrada.

El panameño Iván Herrera conectó un jonrón de tres carreras y Nolan Arenado añadió un cuadrangular en solitario en la séptima entrada, para que San Luis se acercara a 8-7.

Matt Svanson (4-0) lanzó la octava entrada para llevarse la victoria antes de que JoJo Romero registrara los dos primeros outs de la novena y se marchara con la carrera del empate en la intermedia, a consecuencia del doble del dominicano Willy Adames.

Riley O’Brien entró y ponchó al venezolano Wilmer Flores para su sexto salvamento.

El boricua Heliot Ramos conectó un jonrón en la sexta entrada y Patrick Bailey añadió un doble impulsor por los Gigantes.

Logan Webb permitió tres carreras en la primera entrada con ocho hits, cinco ponches y dos bases por bolas en seis entradas.

Por los Cardenales, el dominicano José Fermín sin turno oficial pero con una anotada. El panameño Herrera de 4-2 con dos anotadas y tres producidas.

Por los Gigantes, el puertorriqueño Ramos de 5-2 con dos anotadas y una empujada. Los dominicanos Rafael Devers de 5-1, Adames de 5-2 con una anotada y una remolcada. El venezolano Flores de 1-0.