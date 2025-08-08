Bayern Múnich modifica su patrocinio con 'Visita Ruanda' por críticas recibidas

MÚNICH (AP) — Bayern Múnich señaló el viernes que redujo la visibilidad de la marca “Visita Ruanda” al alejarse de un “patrocinio comercial” con la nación africana, que enfrenta una reacción negativa por el supuesto apoyo a los rebeldes en el vecino Congo.

El campeón del fútbol alemán desestimó las acusaciones de “sportswashing” cuando firmó un acuerdo de cinco años con Ruanda en 2023. Este acuerdo incluyó anuncios en el estadio y lo que Bayern describió como eventos “para promover el turismo y las oportunidades de inversión en Ruanda”.

En ese momento, el club alemán había reemplazado un acuerdo de patrocinio controvertido con Qatar. Ruanda tiene patrocinios similares con gigantes del fútbol europeo como Paris Saint-Germain, Arsenal y Atlético de Madrid.

Algunos aficionados del Bayern mostraron una gran pancarta en un partido en febrero para protestar contra el acuerdo, en medio de acusaciones de las Naciones Unidas de que Ruanda ha respaldado a rebeldes en el vecino Congo.

Ahora, el equipo bávaro comunicó que ha llegado a un nuevo acuerdo con Ruanda, transformando el patrocinio existente en un acuerdo de tres años enfocado en desarrollar jóvenes futbolistas en una academia afiliada al Bayern en el país.

“En conversaciones constructivas sobre nuestra dirección futura, acordamos que una parte muy especial de nuestra relación con (la Junta de Desarrollo de Ruanda, RDB por sus siglas en inglés) era la naturaleza de desarrollo de nuestro trabajo en Kigali a través de la Academia FC Bayern”, indicó el director ejecutivo del Bayern, Jan-Christian Dreesen, en un comunicado.

“Por lo tanto, estamos transformando nuestra asociación comercial en un programa de talentos y expandiendo la Academia FC Bayern en Kigali junto con la RDB como una iniciativa tanto de fútbol como social. Esto sigue perfectamente alineado con nuestro objetivo estratégico de desarrollar talento futbolístico en Africa”, añadió.

El Bayern no especificó cuán pronto eliminaría la marca “Visita Ruanda” como parte del cambio, descrito como una transición. Hasta la tarde del viernes, hora local, la marca aún se mostraba en una sección del sitio web del Bayern que enumera a los patrocinadores y socios del club.

El director ejecutivo de la RDB, Jean-Guy Afrika, fue citado por Bayern diciendo que los cambios en la asociación tenían como objetivo “acelerar el desarrollo deportivo”.

“Esta continua asociación con el Bayern ayuda a garantizar que el desarrollo de talentos permanezca anclado en nuestra visión más amplia de posicionar a Ruanda como un centro global para el turismo, la inversión y el deporte de alto rendimiento”, añadió.

La presencia de Ruanda en el fútbol europeo ha crecido constantemente desde 2018, cuando se asoció por primera vez con el Arsenal para colocar la marca “Visita Ruanda” en las mangas de las camisetas del club londinense.

El acuerdo con el PSG fue firmado en 2019 y se renovó en abril de este año. Cubre la marca en el estadio e incluyó el patrocinio de las mangas de las camisetas en el Mundial de Clubes. En cuanto al Atlético, el acuerdo de patrocinio de tres años se acordó en abril, incluyendo la marca en las camisetas de calentamiento.

Ruanda está acusada de apoyar al grupo rebelde M23, el más potente de más de 100 grupos armados que compiten por el dominio en el este del Congo, rico en minerales, justo al otro lado de la frontera con Ruanda. También se ha acusado a Ruanda de explotar los minerales del este del Congo, utilizados en teléfonos inteligentes, aviones de combate avanzados y mucho más.

Sin embargo, las autoridades ruandesas alegaron que algunos de los que participaron en el genocidio de Ruanda de 1994 huyeron al Congo y están trabajando con o siendo protegidos por el ejército congoleño. Han negado la participación en el sector de minerales del Congo y han afirmado que cualquier acción de seguridad tomada es para proteger su territorio.