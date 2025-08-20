Banco central de Tailandia limita transferencias en línea a 1.500 dólares diarios

BANGKOK (AP) — Los bancos en Tailandia ahora estuvieron obligados a establecer un límite diario de 50.000 baht (1.537 dólares) en muchas transferencias en línea para reducir el fraude financiero, especialmente aquellos que involucraron a clientes considerados vulnerables, como niños y ancianos, anunció el martes el Banco Central del país.

La regla anunciada por el Banco de Tailandia tuvo como objetivo ayudar a combatir la enorme industria criminal de estafas en línea, que generó miles de millones de dólares anualmente y fue especialmente activa en el sudeste asiático. El problema fue mundial, y en muchos países hubo una creciente presión sobre los bancos para que desempeñaran un papel más activo en la protección de los activos de los clientes que fueron blanco de estafadores.

La nueva medida buscó frenar el fraude financiero al evitar que los delincuentes recibieran y transfirieran una gran cantidad de dinero de una sola vez, y permitir el congelamiento oportuno de fondos ilícitos para aumentar las posibilidades de que las víctimas pudieran recuperar al menos parte de su dinero, según Daranee Saeju, asistente del gobernador del banco para la Política de Sistemas de Pago y Protección al Consumidor Financiero.

El límite diario de transferencia se aplicará a transferencias en tres niveles diferentes: menos de 50.000 baht (1.537 dólares), menos de 200.000 baht (6.147 dólares) y más de 200.000 baht (6.147 dólares), dependiendo del perfil de riesgo de cada cliente y la evaluación de los bancos bajo las reglas de conocimiento del cliente.

Los clientes con antecedentes establecidos de responsabilidad pudieron continuar transfiriendo a sus niveles habituales.

Esta medida se implementará para nuevos clientes de banca móvil y banca por internet a finales de este mes y para los clientes existentes a finales de este año.

Tailandia tuvo alrededor de 12 millones de usuarios de banca móvil, según un informe del miércoles en el periódico Bangkok Post. Se dijo que las salvaguardas anteriores del banco central limitaron las transferencias de banca móvil a 50.000 baht (1.537 dólares) por transacción —con reconocimiento facial requerido— y 200.000 baht (6.147 dólares) por día en total.

Tan sólo en junio de este año, se reportaron a las autoridades 24.500 casos de estafas relacionadas con transferencias de dinero, causando pérdidas totales de 2.800 millones de baht (86,1 millones de dólares), un promedio de 114.000 baht (3.504 dólares) por caso. La transferencia fraudulenta más grande ascendió a 4,9 millones de baht (150.591 dólares), informó el Post, adjuntando cifras del banco central.

En promedio, los estafadores necesitaron apenas tres minutos para desviar la mitad de los fondos robados, mientras que las víctimas tardaron típicamente entre 19 y 25 horas en reportar el crimen, informó el periódico.

Durante los primeros seis meses de este año, los niños menores de 15 años estuvieron involucrados en 78.468 casos de estafas financieras, mientras que las víctimas mayores de 65 años representaron 416.453 casos, se indicó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.