Azerbaiyán condena a 7 periodistas, marcando una nueva ofensiva contra la libertad de prensa

TALLIN, Estonia (AP) — Un tribunal en Azerbaiyán dictó el viernes penas de prisión que oscilan entre siete años y medio y nueve años contra un periodista de Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) y otros seis comunicadores, según reportaron RFE/RL y diversos medios locales.

La sentencia contra Farid Mehralizada, corresponsal de RFE/RL, y seis periodistas de Abzas Media, un medio independiente del país, representa un escalón más en la creciente represión de Azerbaiyán contra la libertad de prensa. Los siete comunicadores rechazaron las acusaciones, calificándolas de políticamente motivadas y ligadas a sus plantaciones periodísticas. Grupos internacionales han reclamado su liberación.

Mehralizada, un economista que trabajó para el servicio azerbaiyano de RFE/RL, recibió una condena de nueve años de cárcel. Asimismo, se impusieron sentencias de nueve años al director de Abzas Media, Ulvi Hasanli, a la editora en jefe Sevinj Abbasova (Vagifqizi) y al periodista de investigación Hafiz Babali.

Otros comunicadores, Nargiz Absalamova y Elnara Gasimova, fueron condenadas a ocho años de prisión, mientras que el subdirector Mahammad Kekelov recibió una pena de siete años y medio, informó Abzas Media.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) calificó estas sentencias como “escandalosas” y producto de un “juicio estrictamente político fundado en cargos falsificados que buscan silenciar a quienes exponen la corrupción y la injusticia”.

Anne Bocandé, directora editorial del organismo, manifestó el viernes que “las autoridades azerbaiyanas pueden encarcelar a periodistas, pero no pueden encarcelar la verdad”. Bocandé instó a la liberación inmediata de todos los acusados de Abzas Media y exhortó a la comunidad internacional a aumentar la presión sobre Bakú.

El director ejecutivo de RFE/RL, Stephen Capus, indicó que Mehralizada había sido “detenido injustificadamente” y solicitó su liberación. Capus comentó sobre las numerosas pérdidas personales del periodista, quien estuvo detenido más de un año, lo que le provocó la ausencia del nacimiento de su hijo. “Negarle a este hombre sus derechos fundamentales es innecesariamente cruel. Es momento de reunir a Farid con su familia”, afirmó.

“Un mensaje aterrador”

Amnistía Internacional sostuvo que el caso de Abzas Media es “un claro ejemplo de cómo el sistema judicial de Azerbaiyán se ha transformado en un arma para acallar el periodismo independiente”.

Según dijo Marie Struthers, directora regional de la organización, las autoridades azerbaiyanas, al presentar cargos económicos falsos, envían un “mensaje aterrador” a quienes se atrevan a cuestionarlas y pidió una respuesta internacional contundente.

Seis periodistas de Abzas Media fueron arrestados en noviembre de 2023. Las autoridades alegaron haber encontrado 40,000 euros en efectivo en las oficinas del medio en Bakú y los acusaron de conspirar para introducir moneda extranjera al país.

Mehralizada fue apresado en mayo de 2024 en el marco de la misma causa, aunque él y Abzas Media sostuvieron que nunca trabajó ahí. En meses subsiguientes, las autoridades presentaron cargos adicionales contra él y sus colegas, incluyendo emprendimiento ilegal, evasión fiscal y falsificación de documentos.

En su alegato final, que RFE/RL compartió con The Associated Press, Mehralizada subrayó que “la verdad es que no he cometido ningún delito... Los medios independientes son uno de los mayores servicios al Estado, la nación y la humanidad. Desafortunadamente, el periodismo en nuestro país se aproxima mucho a ser visto como terrorismo”.

Desafíos a la libertad de prensa

En marzo de 2024, semanas antes del arresto de Mehralizada, las autoridades azerbaiyanas llevaron a cabo redadas y detenciones contra el canal Toplum TV, usando cargos similares. En diciembre de 2024, otros seis periodistas fueron arrestados por contrabando, principalmente de Meydan TV, otro medio independiente.

Durante el año 2025, se revocaron credenciales de prensa a Voice of America y Bloomberg, además de cerrar la oficina de la BBC en Azerbaiyán.

La oficina de RFE/RL en Azerbaiyán fue clausurada en 2014, y su portal nacional fue restringido en 2017, aunque su servicio azerbaiyano ha continuado operando a pesar de las limitaciones y presiones gubernamentales, detalló Alsu Kurmasheva, una periodista de RFE/RL. Kurmasheva, quien estuvo detenida en Rusia en octubre de 2023 y liberada después de un intercambio de prisioneros, describió el caso de Mehralizada como “una acción muy injusta“ y “una decisión política”, lo que ilustra el tratamiento de la libertad de prensa en Azerbaiyán y Rusia.

“Las autoridades en estos países no conciben el periodismo como una profesión, eso es lo que he aprendido de mi experiencia”, concluyó Kurmasheva. “Ve a los periodistas como agentes de agencias de inteligencia de diversas naciones”.