Australia buscará reducir al menos un 62% de emisiones de gases para 2035

FOTO: Australia busca reducir al menos un 62% de emisiones en la próxima década

MELBOURNE, Australia (AP) — Australia estableció el jueves un nuevo objetivo para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero entre un 62% y un 70% por debajo de los niveles de 2005 para 2035.

El nuevo objetivo se sumó a la ambición de Australia de una reducción del 43% para el final de esta década y lograr cero emisiones netas para 2050.

El primer ministro, Anthony Albanese, líder del Partido Laborista de centroizquierda, llevará el objetivo de su gobierno para 2035 a la Asamblea General de las Naciones Unidas la próxima semana.

Según el acuerdo climático de París firmado hace una década, las naciones deben aumentar sus objetivos de reducción de emisiones cada cinco años.

“Este es un objetivo responsable respaldado por la ciencia, respaldado por un plan práctico para lograrlo y basado en tecnología probada”, dijo Albanese.

“Es el objetivo correcto para proteger nuestro medio ambiente, para proteger y avanzar nuestra economía y empleos y para asegurar que actuemos en nuestro interés nacional y en el interés de esta y futuras generaciones”, añadió.

Albanese afirmó que el objetivo era consistente con los de la Unión Europea, que considera para sí misma un rango de reducción de entre el 63% y el 70% por debajo de los niveles de 1990.

Matt Kean, presidente de la Autoridad de Cambio Climático que asesora al gobierno sobre políticas climáticas, dijo que el objetivo de Australia para 2035 demostró una “mayor ambición que la mayoría de las otras economías avanzadas”.

Los grupos ambientalistas habían defendido un objetivo de reducción superior al 70%. Pero los grupos empresariales habían advertido que recortes superiores al 70% pondrían en riesgo miles de millones de dólares en exportaciones y enviarían a las empresas al extranjero.

El conservador Partido Liberal, que ha perdido las dos últimas elecciones federales, está considerando abandonar su propio compromiso de emisiones netas cero para 2050, su único objetivo de reducción.

La líder de la oposición, Sussan Ley, dijo que el objetivo para 2035 no era creíble porque el gobierno no cumpliría su objetivo para 2030.

“Estos objetivos no se pueden cumplir. Son una fantasía: lo sabemos, los australianos lo saben, y están muy decepcionados con este primer ministro”, dijo Ley a los periodistas.

El gobierno sostuvo que Australia está en camino de lograr por poco su objetivo para 2030.

Larissa Waters, senadora líder de los Verdes Australianos enfocados en el medio ambiente, dijo que el objetivo real del gobierno era del 62%, lo que describió como “terriblemente bajo”.

El gobierno no abordó las exportaciones de carbón y gas natural licuado de Australia, que se encuentran entre las más grandes del mundo de esos combustibles fósiles, dijo.

“Los laboristas se han vendido a las corporaciones de carbón y gas con este absoluto fracaso de un objetivo climático”, dijo Waters a la Australian Broadcasting Corp.

Andrew McKellar, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Australia, describió el objetivo para 2035 como “ambicioso”.

“Uno de los mayores problemas que enfrenta la industria en este momento son los costos que incurrimos en términos de energía. Tenemos que tener un camino sostenible hacia adelante. Tenemos que tener seguridad energética y también tenemos que tener asequibilidad energética”, dijo McKellar.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.