Ataque de EEUU a instalaciones nucleares de Irán entorpece posibles negociaciones futuras

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El jefe de la diplomacia iraní informó que las futuras negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear de Irán se volvieron más difíciles tras el ataque de Washington a tres de las instalaciones nucleares del país, lo que, según declaró, causó “daños graves”.

Estados Unidos firmó el acuerdo nuclear de 2015, en el cual Irán aceptó limitar su enriquecimiento de uranio a cambio de un alivio de sanciones. Sin embargo, el pacto se derrumbó tras la decisión de Donald Trump de retirar unilateralmente a Estados Unidos en 2018. Trump ahora dejó entrever su interés en reanudar las conversaciones y anunció que ambas partes se reunirían la próxima semana.

En una entrevista transmitida el jueves en la televisión estatal de Irán, el canciller Araghchi dejó entrever la posibilidad de retomar las negociaciones sobre el programa nuclear, aunque subrayó que no sería en un corto plazo. “No se ha llegado a ningún acuerdo para reanudar las negociaciones”, insistió. “No se ha fijado ninguna fecha, no hay promesas en firme, ni siquiera hemos discutido reiniciar el diálogo”.

Araghchi afirmó que la intervención militar estadounidense complicó aún más las conversaciones relacionadas con el programa nuclear iraní. “La intervención hizo que el proceso fuera más difícil”, confirmó el experto en relaciones exteriores.

El 13 de junio, Israel realizó ataques aéreos contra Irán, dirigiéndose a instalaciones nucleares, sistemas de defensa y altos mandos militares, resultando en aproximadamente 30 bajas entre los comandantes iraníes y ataques a más de 720 sitios militares. Los informes indicaron que más de 1.000 personas murieron, incluyendo al menos 417 civiles, según Activistas de Derechos Humanos con sede en Washington.

Irán, por su parte, lanzó más de 550 misiles balísticos hacia Israel, de los cuales la mayoría fueron interceptados, aunque los que alcanzaron su objetivo dejaron 28 muertos. La respuesta militar de Estados Unidos consistió en un ataque a las tres principales instalaciones nucleares iraníes, utilizando misiles de crucero y bombas antibúnker lanzadas desde bombarderos B-2, diseñadas para penetrar profundamente en la tierra y alcanzar objetivos protegidos.

Trump afirmó que dicha campaña “destruyó por completo” el programa nuclear iraní, aunque el ayatolá Ali Jamenei acusó al presidente estadounidense de exagerar los daños y aseguró que los ataques no produjeron “resultados significativos”.

También se planteó la posibilidad de que Irán hubiera trasladado su uranio altamente enriquecido antes del ataque, algo que comunicó a la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA). Pese a ello, el director del OIEA, Rafael Grossi, señaló que los daños en la instalación de Fordo, ubicada en una montaña, eran “significativos” y que no podría ser posible que el impacto de las bombas no causara daños significativos a las centrifugadoras, las cuales “ya no están operativas”.

Araghchi reconoció que los daños son severos y que Irán aún está considerando si permitirá la entrada de inspectores del OIEA para evaluar la situación. “Por ahora”, concluyó, “no se les permitirá el acceso”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.