Arabia Saudita proporciona 368 millones de dólares en apoyo económico a Yemen
Lo hace ante la difícil situación económica de aquel país.
22/09/2025 | 13:34Redacción Cadena 3
FOTO: Arabia Saudita proporciona 368 millones de dólares en apoyo económico a Yemen
Ante la difícil situación económica de Yemen, Arabia Saudita anunció un nuevo paquete de ayuda económica por valor de 1.380 millones de riyales saudíes (368 millones de dólares estadounidenses) para apoyar al país.
Canalizado a través del Programa Saudí de Desarrollo y Reconstrucción para Yemen, el paquete busca fortalecer la estabilidad económica, financiera y monetaria del país, informó la Agencia de Prensa Saudí.
El paquete incluye apoyo presupuestario para el gobierno yemení, subsidios para derivados del petróleo y financiación para los gastos operativos del Hospital Príncipe Mohammed bin Salman en la Gobernación de Adén, según el informe.
Arabia Saudita afirmó que el apoyo se alinea con sus esfuerzos por impulsar las reformas económicas de Yemen y su compromiso de promover la seguridad, la estabilidad y el desarrollo del pueblo yemení, indica un cable de la agencia de noticias Xinhua.
Lectura rápida
¿Qué anunció Arabia Saudita?
Anunció un nuevo paquete de ayuda económica a Yemen por 368 millones de dólares.
¿A través de qué programa se canaliza la ayuda?
Se canaliza a través del Programa Saudí de Desarrollo y Reconstrucción para Yemen.
¿Qué incluye el paquete de ayuda?
Incluye apoyo presupuestario, subsidios para petróleo y financiación para un hospital.
¿Cuál es el objetivo del apoyo económico?
Busca fortalecer la estabilidad económica y promover reformas en Yemen.
¿Qué declaración hizo Arabia Saudita al respecto?
Afirmó su compromiso con la seguridad y desarrollo del pueblo yemení.
[Fuente: Noticias Argentinas]