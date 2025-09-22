FOTO: Arabia Saudita proporciona 368 millones de dólares en apoyo económico a Yemen

Ante la difícil situación económica de Yemen, Arabia Saudita anunció un nuevo paquete de ayuda económica por valor de 1.380 millones de riyales saudíes (368 millones de dólares estadounidenses) para apoyar al país.

Canalizado a través del Programa Saudí de Desarrollo y Reconstrucción para Yemen, el paquete busca fortalecer la estabilidad económica, financiera y monetaria del país, informó la Agencia de Prensa Saudí.

El paquete incluye apoyo presupuestario para el gobierno yemení, subsidios para derivados del petróleo y financiación para los gastos operativos del Hospital Príncipe Mohammed bin Salman en la Gobernación de Adén, según el informe.

Arabia Saudita afirmó que el apoyo se alinea con sus esfuerzos por impulsar las reformas económicas de Yemen y su compromiso de promover la seguridad, la estabilidad y el desarrollo del pueblo yemení, indica un cable de la agencia de noticias Xinhua.