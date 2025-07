Álvaro Uribe se defiende en juicio por presunto soborno a testigos en Colombia

BOGOTÁ (AP) — Álvaro Uribe Vélez, el expresidente de Colombia, se defendió el lunes en la etapa final de un juicio por presunto soborno a testigos y fraude procesal. Este último intento tenía como objetivo convencer a la juez de su inocencia y proteger su reputación.

Durante su intervención, Uribe expresó: "Mi interés no solo radica en señalar que la Fiscalía no pudo demostrar los delitos que me imputa injustamente, sino también en demostrar que he dicho la verdad a lo largo de todos estos años". El exmandatario compareció en un complejo judicial de Bogotá, acompañado de su esposa.

Uribe es el primer exlíder colombiano en enfrentar un juicio, intentando demostrar que no manipuló a los testigos, ya sea directamente o a través de intermediarios, para que alteraran sus declaraciones o negaran vínculos con la creación de un grupo paramilitar en la década de 1990 en una propiedad de su familia.

La intervención de Uribe se presentó tras los alegatos finales de su defensa, mientras la Fiscalía solicitó a la juez que dictara un fallo condenatorio. Posteriormente, tanto la fiscalía como la defensa tendrían la oportunidad de refutar cualquier argumento presentado.

Para la Fiscalía, Uribe planteó, promovió y respaldó una estrategia para manipular el sistema judicial. En caso de ser encontrado culpable, podría enfrentar una condena de hasta 12 años de prisión.

El proceso judicial contra Uribe, quien ocupó la presidencia entre 2002 y 2010, tiene su inicio en 2012 cuando el expresidente denunció al senador Iván Cepeda por supuestas acusaciones de manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte Suprema no solo desestimó la denuncia contra Cepeda, sino que además abrió una investigación en contra de Uribe, al sospechar que este fue quien intentó manipular testigos.

Uribe continúa sosteniendo que fue víctima de manipulación por parte de Cepeda y calificó su situación de trampa. Mencionó que su abogado, Jaime Granados, demostró este engaño; y citó a Juan Guillermo Monsalve, el testigo principal en este caso, quien tiene un historial delictivo por secuestro extorsivo.

Según la versión de Monsalve, se dice que en la propiedad de la familia Uribe fue creado en los años 90 el grupo paramilitar conocido como "Bloque Metro". A la vez, la fiscalía sostiene que personas cercanas a Uribe contactaron a Monsalve para que grabara un video o firmara una carta en donde se retractara de sus declaraciones a cambio de beneficios. Sin embargo, la defensa del expresidente argumenta que no fue él quien buscó a Monsalve, sino que este lo contactó para informarle que deseaba cambiar su declaración.