Alemania alerta sobre riesgo de convertirse en "agentes desechables" para Rusia

BERLÍN (AP) — Las autoridades de seguridad alemanas advirtieron el martes a la gente sobre el peligro de convertirse en “agentes desechables” a medida que aumentan las preocupaciones sobre el uso de las redes sociales por parte de Rusia para encontrar reclutas para espionaje y sabotaje en o contra Alemania.

Funcionarios occidentales acusaron a Rusia y sus aliados de organizar docenas de ataques y otros incidentes en toda Europa desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Les preocupó que los riesgos aumentaran a medida que se utilizaron cada vez más saboteadores sin entrenamiento. Funcionarios alemanes expresaron su preocupación por el uso de “agentes de bajo nivel”.

La Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania indicó que, junto con los servicios de inteligencia domésticos, extranjeros y militares del país, está observando una actividad creciente en Alemania y en otros lugares en la que los servicios de inteligencia rusos, directa o indirectamente, aparentemente utilizan las redes sociales para reclutar personas para espionaje o sabotaje.

Indicó que los llamados “agentes de bajo nivel” o “agentes desechables” cometieron delitos sin recibir entrenamiento en inteligencia, por apenas un poco de dinero y a menudo sin saber quién había ordenado las actividades o cuál era su propósito.

“Son ‘usados’ y luego ‘desechados’”, afirmó la agencia policial al presentar una campaña titulada “No te conviertas en un agente desechable”. Advirtió que el “sabotaje anticonstitucional” conlleva una pena máxima de cinco años de prisión y el espionaje puede conllevar una sentencia de diez años.

Instó a las personas a ponerse en contacto con la agencia de inteligencia interna de Alemania si ellos o conocidos habían sido contactados por extraños que les ofrecieron dinero para participar en actividades como difundir consignas a favor de Rusia, vigilar personas o propiedades, o causar daños.

La policía informó que actualmente se investigaron varios casos sospechosos en Alemania, que involucraron, entre otras cosas, incendios provocados, daños a la propiedad, sobrevuelo de drones y grabaciones de videos y fotografías sospechosas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.