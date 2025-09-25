Alcaraz supera susto por lesión de tobillo y avanza en el Abierto de Japón
El número uno del mundo Carlos Alcaraz avanzó a la tercera ronda del Abierto de Japón tras vencer al argentino Sebastián Báez, luego de un susto por una caída que lo llevó a preocupar por su tobillo.
25/09/2025 | 11:53Redacción Cadena 3
TOKIO (AP) — Carlos Alcaraz se lesionó el tobillo y se recuperó para vencer el jueves 6-4, 6-2 al argentino Sebastián Báez en la segunda ronda del Abierto de Japón.
El número uno del mundo expresó que estaba “asustado” cuando se cayó en el primer set. Alcaraz se frotó los ojos y sostuvo su tobillo izquierdo con visible incomodidad.
“Pasé miedo, no te voy a mentir. Me toqué el tobillo y no me sentí nada bien”, admitió Alcaraz. “Por eso estoy contento de poder haber seguido jugando”.
“Intentaré estar listo para el próximo partido. Tuve mala suerte. En los primeros cinco minutos pensé realmente que no iba a seguir”.
Alcaraz necesitó vendaje antes de continuar el partido y asegurar un lugar en la tercera ronda.
“Me preocupó no tener la confianza para terminar el partido, pero el fisioterapeuta vino e hizo algunas pruebas. Fue bueno que pudiera caminar hasta el banco y eso me dio confianza”.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Alcaraz? Se lesionó el tobillo durante su partido en el Abierto de Japón.
¿Quién es el jugador que venció? Venció al argentino Sebastián Báez.
¿Cuándo se disputó el partido? El partido se disputó el jueves pasado.
¿Dónde se llevó a cabo el evento? El evento se llevó a cabo en Japón.
¿Cómo se sintió Alcaraz tras la caída? Alcaraz se sintió asustado y preocupado por la lesión.
[Fuente: AP]