Al menos 15 muertos en Lisboa por el descarrilamiento de un funicular

El icónico elevador funicular da Glória, en Lisboa, Portugal, descarriló este miércoles por la tarde dejando un saldo de al menos 15 muertos y alrededor de 20 heridos.

El método de transporte, muy utilizado por los turistas que visitan la capital portuguesa, chocó contra un edificio en la calle da Glória, cerca de la avenida da Liberdade.

Según indicaron medios locales, cinco de los 20 heridos estarían en condiciones graves.

O Elevador da Glória descarrilou e tombou esta quarta-feira, junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Segundo os bombeiros sapadores, o acidente provocou “muitas vítimas”, incluindo feridos graves. pic.twitter.com/ADWpR5c8oe — Mundo Vivo (@mundo__vivo) September 3, 2025

El accidente ocurrió minutos después de las 18, horario portugués y se desconocen las causas del descarrilamiento.

Los equipos de emergencia y agentes de la Policía trabajaban en el lugar para ayudar a los accidentados y sacar a las víctimas que aún se se encuentran debajo de los escombros.

Aunque las autoridades no quisieron dar a la luz la identificación de las víctimas habría algunos extranjeros entre los fallecidos.

“El Presidente de la República expresa su pesar y solidaridad a las familias afectadas por esta tragedia, y espera que el suceso sea rápidamente esclarecido por las entidades competentes”, señaló el presidente Marcelo Rebelo de Sousa, en un comunicado.

El elevador da Glória es una de las principales atracciones turísticas de Lisboa y conecta la Plaza de los Restauradores con el Barrio Alto. Transporta anualmente a más de tres millones de pasajeros.

Fue inaugurado el 24 de octubre de 1885, después de haber sido construido por el ingeniero portugués Raoul Mesnier du Ponsard.