Akliouche recibe primera convocatoria con Francia y Ekitike queda fuera

PARÍS (AP) — Maghnes Akliouche recibió el miércoles su primera convocatoria por parte de Francia para los próximos partidos de clasificación para la Copa del Mundo contra Ucrania e Islandia, pero no hubo lugar en el equipo para el delantero en forma del Liverpool, Hugo Ekitike.

Akliouche, de 23 años, es un centrocampista ofensivo del Mónaco que formó parte del equipo de Francia en el torneo de fútbol olímpico en suelo local el año pasado y ha jugado en los equipos juveniles de su país.

Fue uno de los siete delanteros convocados por Didier Deschamps mientras Francia se preparaba para comenzar su campaña de clasificación para la Copa del Mundo.

La lista no incluyó a Ekitike, de 23 años, quien se ha consolidado como el delantero titular en el Liverpool y ha marcado en cada uno de sus primeros tres partidos para los campeones de la Premier League tras un movimiento en la temporada baja desde el Eintracht Frankfurt.

Los jugadores estrella Kylian Mbappe y Ousmane Dembele fueron seleccionados, como se esperaba, mientras que el defensa central William Saliba regresó después de perderse las finales de la Liga de Naciones debido a una lesión durante el verano.