El impacto positivo de un premio

Flavia Irós

“Contenidos con impacto positivo” es la categoría en la cual resultamos finalistas con nuestro micro “Diversidad: que ves cuando me ves” en los Premios Obrar que entrega el Consejo Publicitario Argentino.

Un micro que surge de las vísceras y la convicción profunda de cambiar la mirada obsoleta que hay instalada en la sociedad acerca de las personas con discapacidad.

Nos propusimos visibilizar, informar, sensibilizar y sobre todo nos comprometimos a dar rienda suelta a nuestro objetivo de mostrar sin tabúes, sin solemnidades y de manera desdramatizada una realidad que, aunque muchas veces es difícil, siempre desborda de valores humanos positivos y transformadores.

Micros TV Diversidad seleccionada para los Premios Obrar 2023 Video

Por esta misma razón ser finalistas en esta categoría de contenidos con impacto positivo no nos es indiferente, sino que le devuelve peso a nuestra principal misión.

Llegamos a la conclusión, después de cada historia abordada, que la diferencia es el valor y no el estigma, y que todo el sistema satelital humano que gira en torno a una persona con discapacidad no tiene desperdicio. Son los eternos héroes invisibles a los cuales les prendemos una cámara, un micrófono y resaltamos como protagonistas indiscutidos. Son ellos los que aprenden a nadar en las aguas de la violencia, la injusticia y la discriminación poniendo la perseverancia de salvavidas y la convicción de que no todo está perdido.

Cuando empezamos con este proyecto temíamos que la sociedad reaccione con frialdad e indiferencia. Hoy, luego de 2 años, cada miércoles a las 21.30 horas cuando comienza a sonar en la pantalla de Telefé la cortina que da inicio a una nueva historia sabemos con seguridad que el rating nos abraza y acompaña, no para acariciar nuestro narcisismo, sino para reforzar y subrayar que nuestro contenido ya es parte de la mesa de los cordobeses, rosarinos y santafesinos y que cada historia nos sensibiliza, nos educa y nos da la oportunidad de reflexionar y ejercitar la empatía.

Diversidad: qué ves cuando me ves es finalista de los Premios Obrar en la categoría de "Contenidos con impacto positivo" y nosotras saltamos de emoción y llenamos el corazón de combustible emocional para seguir buscando de estas historias que a todos nos ponen también un poquito “más positivos”.

¡Gracias!

