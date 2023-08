Natale: el aspirante a copiloto de rally que desafía su ceguera

Juan Grillo, es piloto de rally y pista del automovilismo cordobés, campeón 2018 de la clase A5 del rally regional de Córdoba. Actualmente corre en pista en la categoría del Turismo Cordobés Histórico.

Hace más de 45 años está al volante y ha formado a varios copilotos de la provincia. Este año tuvo la iniciativa de convocar a Natale Antonel, un joven ciego, para entrenarlo y que sea su navegante.

“El desafío es demostrar que una persona ciega puede navegar en un auto de rally de carreras. Natale es una persona idónea, se desenvuelve sola, vive sola, recorrió el mundo solo y esto es algo que ese puede hacer”, aseguró Juan.

Natale es cordobés, tiene 33 años y es licenciado en relaciones internacionales, especializado en comunicación intercultural. Su trabajo es ayudar a personas de una cultura a entender cómo piensan y actúan las personas de otras culturas. Se describe así mismo como curioso, abierto y un apasionado por desafiar sus propios límites y vivir nuevas aventuras y experiencias.

No obstante, y pese al deseo de Juan y las ganas de Natale, todavía no tienen la autorización de la Federación Regional de Automovilismo Número 5 de Córdoba (Fradcba), quienes derivaron el caso a la CDA (Comisión Deportiva Automovilismo) que depende del ACA, que es la institución que rige el automovilismo deportivo en la República Argentina.

“Física y psicológicamente puede hacerlo, pero es una persona ciega. Estamos consiguiendo las habilitaciones para llevar a cabo esta idea”, aseguró Juan Grillo.

La forma en que Juan hace posible que Natale corra la carrera a su lado es a través de una aplicación a través de la cual graba la hoja de ruta, le permite memorizarla y luego irla cantando en el recorrido. “Es con un sistema de audio de grabación pausado. En vez de escribir la hoja, Natale la tiene en una grabador que tiene pausa. Yo le pido la nota a Natale y él me la va a cantar, entonces de ahí en adelante, en cada accidente del camino, lo sorteaos con la pausa”, explicó.

Para el desafío eligieron la “carrera del Llano”, donde hay muchas rectas y pocos accidentes del camino. “Consideramos que eso se puede hacer y es totalmente viable”, reiteró.

Grillo ha preparado a varios navegantes de todo el país que están corriendo en diferentes competencias.

“Este es un desafío distinto y a mí me gusta”, manifestó.

Para Natale es una aventura increíble y desde hace tiempo se está preparando esperando la posibilidad de que le permitan hacerlo. Ya ha tenido una primera experiencia en el auto, donde se familiarizó con todos los elementos del vehículo. “Tengo un hermano gemelo que se llama Gianfranco y es super fierrero. Siempre me explicaba como son los autos, la jaula interna los cascos y ahora pude entender un montón de detalles y poner una imagen mental de cómo son realmente” describió.

"Fue una experiencia super interesante donde sentí la velocidad y la adrenalina. Fue una sensación muy linda y después fue muy interesante la parte de planear como lo haríamos", señaló.

"Hasta donde tengo conocimiento parece que esto no se ha hecho nunca antes, pero que algo no se haya hecho hasta ahora no significa que sea imposible", dijo entusiasmado.

"Yo de corazón espero que las personas que tengan que tomar esta decisión final, además de contemplar los aspectos médicos y legales correspondientes a este caso, puedan contemplar el aspecto humano y social de lo que queremos hacer desde la empatía y que esto también sirva para transmitir un mensaje empoderador sobre las personas con discapacidad", concluyó.