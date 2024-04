Francisco tiene 8 años y desde hace cuatro come un único alimento

FOTO: Francisco, desde hace cuatro años come el mismo alimento

Emiliana Nodar es psicóloga clínica, madre de tres y oriunda de Uruguay. Desde hace un tiempo junto a su marido y sus hijos viven en Brasil. Su vida profesional y familiar está fuertemente marcada por el diagnóstico de su hijo Francisco, de ocho años, diagnosticado con Condición del Espectro Autista (CEA).

“En este camino se vive todo intensamente, cada desafío y dificultad, cada conquista, cada logro, cada sonrisa, cada detalle, lo disfrutás a pleno porque no sabes si se va a volver a repetir. Cada autista es único y cada familia enfrenta sus propias dificultades y desafíos”, describe Emiliana a Diversidad.

En el caso de ellos, la mayor dificultad es la alimentación de Fran, ya que tiene selectividad alimentaria extrema, es decir que desde hace cuatro años come siempre lo mismo.}

“De a poco a medida que fue creciendo fue rechazando determinados alimentos. Nosotros como papás fuimos respetando, esperando a que pasara esa fase, pero no pasó. A los tres años y medio Francisco dejó de aceptar el único alimento que aceptaba hasta ese momento que era arroz, y quedó comiendo pan con requesón. Ese fue su único alimento en los últimos cuatro años, pan con requesón”, cuenta Emiliana.

"¿Cómo sobrevive un niño comiendo pan con requesón durante cuatro años?", se pregunta Emiliana y la respuesta, según ella, es la adaptación. La familia se ha reinventado, transformando este simple alimento en una fuente nutritiva vital para Francisco. Con la ayuda de profesionales y una nutricionista, comenzaron a elaborar un pan casero sin gluten, enriqueciéndolo con una variedad de ingredientes como papas, legumbres, cereales y carne.

“Si tu hijo lo único que acepta es un pan, lo que vas a hacer es transformar ese pan y eso fue lo que hicimos”, comenta.

A este pan, lo denominan como un “superalimento”, ya que constituye la dieta principal de Francisco, quien lo consume en el desayuno, almuerzo, merienda y cena. Sin embargo, para comerlo siempre lo tuesta y eso dificulta su inclusión en la escuela, donde Francisco permanece sin comer durante las cuatro horas de clase, ya que no acepta ningún otro alimento y nadie puede prepararle su pan tostado.

La selectividad alimentaria de Francisco también impacta en otras áreas de la vida familiar, como los viajes. La familia evita viajar, ya que incluso en hoteles con opciones variadas de comida, Francisco no aceptaría ninguna otra cosa que no sea su pan con requesón y cada vez que se trasladan se tienen que asegurar de llevar todos los ingredientes y elementos para poder prepararlo y que no falte nada, sino Francisco se quedará sin comer.

Aunque Francisco recibe suplementos vitamínicos y está bajo la supervisión de profesionales médicos y de nutrición, el verdadero desafío para la familia radica en ayudarlo a aceptar nuevos alimentos.

“El problema es cómo trabajar en su cabecita para lograr que él incorpore y acepte nuevos alimentos. Esa es la dificultad. La mente humana es tan compleja que lo más difícil no es cubrir la parte nutricional de Francisco, es trabajar y hacer un tratamiento y acompañamiento para lograr que él acepte alimentos nuevos”, analiza.

Pese a todas las dificultades que conlleva el autismo de Francisco y su selectividad alimentaria, Emiliana asegura que no lo cambiaría por nada.

“Yo no cambiaría nada a Fran. Si yo quisiera cambiar lo más mínimo que fuera de Fran, ya dejaría de ser Fran, y yo a Fran lo amo en toda su esencia, tal y como es”, remarca.

“Ser una familia atípica te atraviesa y te transforma. Ser parte de una minoría me hizo ver el mundo desde otro lugar y lucho para dejar un mundo que abrace todas las existencias”, concluyó.