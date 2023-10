Inter Miami rescató un empate sin Messi y con un gol agónico de "Toto" Avilés

Con la presencia de Lionel Messi en la tribuna, Inter Miami empató 1 a 1 ante New York FC como local, en el partido correspondiente a la jornada 32 de la Major League Soccer (MLS) y sigue en la pelea para acercarse a la clasificación a los playoffs.

Santiago Rodríguez puso en ventaja al New York City y el defensor argentino Tomás Avilés marcó el gol del empate en tiempo complementario.

¡PRIMER GOL DE TOTO AVILÉS EN INTER MIAMI! El ex Racing y un gol agónico para poner el 1-1 final a los 94' vs. New York City.



