Beckham detalló cómo se enteró de la llegada de Messi al Inter Miami

El propietario del Inter Miami y ex futbolista, David Beckham, brindó detalles sobre cómo se enteró que el astro Lionel Messi se incorporaría a las filas de su equipo luego de varios intentos.

"Esto estará a la altura de los movimientos más grandes en la historia del deporte estadounidense", lanzó el propietario del club estadounidense, que junto a los hermanos Jorge y José Más llevaron a cabo un operativo seducción durante casi cuatro años.

"Siempre estuvo en mi mente traer a Messi. No hay nadie mejor. Todo surgió durante una charla con mis socios mientras tomábamos una copa de vino", remarcó.

Luego de haber sido fichado por Los Ángeles Galaxy en 2007, Beckham se sumergió de lleno en el producto que ofrece la MLS y comenzó a construir su imperio que hoy en día tiene al capitán argentino como su gran estrella: "Estamos hablando del mercado deportivo más grande del mundo. Traer a Leo Messi al Inter Miami, a la MLS, al año de ganar la Copa del Mundo, a un equipo que tiene tres años... Es un gran logro".

El ex mediocampista de Manchester United y Real Madrid supo que Messi defendería esta temporada la camiseta de Inter Miami por una llamada a la madrugada y dio detalles: "Estaba en Japón con la familia y me desperté a las 5 de la mañana porque mi teléfono no dejaba de vibrar".

"Mi esposa Victoria me dijo: '¿En serio? ¡Apaga tu teléfono!'. Miro mi teléfono y digo: '¿Qué pasó? ¡Algo ha pasado!'. Me puse los anteojos y dije: '¡Viene Leo! ¡Está hecho! ¡Él lo ha anunciado!'. Mi esposa me dijo: '¿Qué quieres decir con que lo ha anunciado?'. Le dije: '¡Salió en la televisión y dijo que viene a Inter Miami!'", relató.

Ante esta noticia, confesó que no volvió a conciliar el sueño y se llenó de adrenalina como en su etapa de futbolista: "Cuando recibí la llamada telefónica, tuve la sensación que tuve cuando salí de Old Trafford o Wembley. Pensé: 'Acabamos de vencer a toda la competencia para fichar al mejor jugador que jamás haya jugado nuestro juego'. Se me pone la piel de gallina al hablar de eso".

De inmediato, se comunicó con su gran socio y no pudo contener las lágrimas, las mismas que derramó tras el debut con golazo de Messi ante Cruz Azul: "Llamé a Jorge (Mas) enseguida y me emocioné porque sé por lo que hemos pasado en los últimos años. Tratar de construir este club, los obstáculos, los desafíos: tratar de conseguir un terreno (para construir un estadio), ir a batallas legales... a pesar de todos los problemas que hemos tenido, este momento lo cambió todo. Cambió todo nuestro club. Una vez que Victoria se despertó correctamente, me abrazó y fue entonces cuando me emocioné de nuevo".

Por último, en una larga entrevista con The Athletic, el británico de 46 años reveló por qué se levanta tan temprano todos los días y asiste al entrenamiento en Fort Lauderdale: "He venido todas las mañanas a las 7:30 sólo para verlo, para saber que es real".

