En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mejores Empresas de Argentina

MEDA, una oportunidad que no hay que dejar pasar

La empresa Pura Frutta fue una de las premiadas en el programa Mejores Empresas de Argentina (MEDA). Desde la compañía, contaron su experiencia a Cadena 3 y explicaron porqué las Pymes deberían aprovechar esta capacitación.

22/08/2025 | 11:59Redacción Cadena 3

FOTO: Pura Frutta en Mejores Empresas

  1.

    Audio. MEDA, una oportunidad que no hay que dejar pasar

    Mejores Empresas de Argentina

    Episodios

Pura Frutta es una compañía que produce jugos 100% naturales de frutas y verduras para consumo masivo de alta calidad.

La empresa creada por Marcos Mercado, Martín Carro y José Carlos Molestina comercializa más de 10 variedades en todo el país y exportan a países limítrofes como Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay y otros como Estados Unidos. Este año la exportación significó el 15% de las ventas, triplicando a la del año pasado.

Santiago Coscia González, gerente financiero de la firma, contó a Cadena 3 que haber participado del programa Mejores Empresas de Argentina (MEDA) los ayudó a ordenarse y determinar qué procesos faltaban, cuáles se podían simplificar y en qué otros se podía mejorar.

“El Reporte de Retroalimentación nos ayudó un montón porque pudimos medirnos con otras empresas; saber qué estamos haciendo bien y dónde estamos parados. Incluso con esa información pusimos objetivos para equiparnos con los valores del mercado”, explicó.

Coscia González indicó que el programa creado por Deloitte también fue muy útil “para comprometer a todo el equipo en el mismo fin” y que la auditoría y capacitación es ampliamente recomendable: “es una oportunidad única tener a estos partners, de esas que aparecen cada tanto y hay que aprovecharlas”, resaltó.

En el proceso de producción la empresa utiliza frutas como manzanas -rojas y verdes-, naranjas, limón, remolachas, zanahorias y pepinos, entre otras, para realizar jugos clásicos, orgánicos, blends y detox.

Además de comercializar con su propia marca también fabrican a fazón para distintas cadenas tanto nacionales como internacionales y es una de las pocas empresas de alimentación de Argentina con certificado de “B Corp”.

Este año volverá a participar de la edición de Mejores Empresas de Argentina. Como dijo Coscia González, hay oportunidades a las que no hay que dejar pasar.

Informe de Guillermo López

Lectura rápida

¿Qué produce Pura Frutta?
Jugos 100% naturales de frutas y verduras para consumo masivo de alta calidad.

¿Quiénes fundaron la empresa?
Marcos Mercado, Martín Carro y José Carlos Molestina.

¿Cuánto significó la exportación este año?
El 15% de las ventas, triplicando a la del año pasado.

¿Qué programa ayudó a la empresa?
El programa Mejores Empresas de Argentina (MEDA).

¿Qué certificación tiene Pura Frutta?
Es una de las pocas empresas de alimentación de Argentina con certificado de “B Corp”.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho