MEDA, una oportunidad que no hay que dejar pasar

Pura Frutta es una compañía que produce jugos 100% naturales de frutas y verduras para consumo masivo de alta calidad.

La empresa creada por Marcos Mercado, Martín Carro y José Carlos Molestina comercializa más de 10 variedades en todo el país y exportan a países limítrofes como Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay y otros como Estados Unidos. Este año la exportación significó el 15% de las ventas, triplicando a la del año pasado.

Santiago Coscia González, gerente financiero de la firma, contó a Cadena 3 que haber participado del programa Mejores Empresas de Argentina (MEDA) los ayudó a ordenarse y determinar qué procesos faltaban, cuáles se podían simplificar y en qué otros se podía mejorar.

“El Reporte de Retroalimentación nos ayudó un montón porque pudimos medirnos con otras empresas; saber qué estamos haciendo bien y dónde estamos parados. Incluso con esa información pusimos objetivos para equiparnos con los valores del mercado”, explicó.

Coscia González indicó que el programa creado por Deloitte también fue muy útil “para comprometer a todo el equipo en el mismo fin” y que la auditoría y capacitación es ampliamente recomendable: “es una oportunidad única tener a estos partners, de esas que aparecen cada tanto y hay que aprovecharlas”, resaltó.

En el proceso de producción la empresa utiliza frutas como manzanas -rojas y verdes-, naranjas, limón, remolachas, zanahorias y pepinos, entre otras, para realizar jugos clásicos, orgánicos, blends y detox.

Además de comercializar con su propia marca también fabrican a fazón para distintas cadenas tanto nacionales como internacionales y es una de las pocas empresas de alimentación de Argentina con certificado de “B Corp”.

Este año volverá a participar de la edición de Mejores Empresas de Argentina. Como dijo Coscia González, hay oportunidades a las que no hay que dejar pasar.

Informe de Guillermo López