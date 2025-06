Mempo Giardinelli denuncia el abandono del río Paraná en su nuevo libro

Mempo Giardinelli, reconocido escritor y periodista, nos trae su última obra, "Paraná, Crónicas de Un río herido", un libro que surge de un profundo dolor personal por el estado actual de un río que es parte intrínseca de su vida y la de millones de argentinos.

La obra de Giardinelli es una crónica que, además de un viaje nostálgico por las costas del Paraná, evidencia las graves pérdidas económicas -con las cuales afirma "se podría pagar la deuda externa Argentina"- y la tragedia ecológica que afectaban al río, con un destrato que no tiene precedentes en otros países del mundo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"A diferencia de grandes ríos como el Mississippi, el Amazonas, el Rin o el Danubio, que eran gestionados directamente por sus gobiernos y cuidados como el oro, el Paraná fue el único gran río mundial que había sido concesionado, un disparate que inició hace unos 40 años, durante el gobierno de Carlos Menem", contó Giardinelli a Cadena 3.

La concesión implicó ceder el control de los más de 40 o 50 puertos internos del río Paraná "a manos de empresas absolutamente extranjeras".

/Inicio Código Embebido/

Sociedad Futuro sostenible. Fundación Rosario y Lionel Messi se unen para proteger el río Paraná La alianza entre esta entidad y Join the Planet, respaldada por la influencia del astro rosarino, marca un hito significativo en la lucha por la conservación ambiental y ofrece un modelo inspirador.

/Fin Código Embebido/

"Los gobiernos le han ido dando la espalda al río y el río se la va a cobrar, porque porque hoy es fuente de polución, de accidentes, pero sobre todo son fondos que la Argentina se está perdiendo. La Argentina hoy no está teniendo prácticamente ni un centavo de un recurso extraordinario, lo estamos regalando", destacó.

Según explica en el libro, las empresas concesionarias no pagan impuestos y operan con un "descontrol total por parte del Estado".

Giardinelli contrastaba esta situación con la de Paraguay, un país sin costa marítima que, sin embargo, había logrado construir la tercera flota fluvial más importante del mundo.

La pérdida de un canal estratégico para salir al Atlántico

El río Paraná funciona como una "autopista hacia el mar", pero su salida al Océano Atlántico se realiza a través del Canal Indio, perteneciente a Uruguay, quien cobra derechos y servicios por su uso. Además, según resaltó Giardinelli, este canal es limitado y no permite el paso simultáneo de barcos grandes.

Argentina, sin embargo, posee el canal Magdalena, entre la ciudad de La Plata y la bahía de San Borombón, que permite el paso simultáneo de grandes embarcaciones, pero su uso se ha "perdido".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Escribí este libro para denunciar esto y denunciarlo no malamente, sino con con dolor, porque yo nací ahí, y vivo ahí. Quiero que haya una toma de conciencia", expresó.

"Hay por lo menos tres estudios económicos por los cuales si el río Paraná fuera tratado debidamente, y se aprovecharan sus posibilidades económicas, por ejemplo para el comercio exterior, entre 9 y 10 años la Argentina paga íntegramente toda su dueda externa", señaló.

Las consecuencias del abandono no solo fueron económicas, sino que también habían generado una profunda tragedia ecológica y social.

"Alrededor del Paraná viven unas 13 millones de personas. Y se permite arrojar basura, algo impensable en otros países", dijo.

"Los pescadores locales ya no pueden pescar, son expulsados por autoridades 'truchas' que manejan el río. A mí me ha pasado. No me lo contaron. A mí me ha pasado ir con con mi cochecito viajando por la costa del río, y me pararon policías diciendo que por ahí no se podía andar. Y esos policías no hablaban español", relató.

El Paraná como puerta de entrada para la droga y el narcotráfico

La situación del río Paraná había involucrado la presencia de actividades ilegales y severas restricciones de acceso. Giardinelli mencionó que "droga llega a la pampa argentina por el río Paraná".

Para Giardinelli, la solución para esta situación es sí o sí política. "El Paraná es una pieza fundamental para la identidad y economía argentina. Es necesario nacionalizarlo y crear un régimen de cuidado. Espero que este libro sirva como un llamado a tomar conciencia sobre esta situación que trasciende a los gobiernos", concluyó.

Entrevista de Giuliana Piantoni