¿Un discurso puede cambiar las decisiones del campo?

En el inicio de la semana, el discurso del presidente en la apertura de La Rural dejó reflexiones sobre las expectativas económicas que se avecinan. La pregunta que flota en el aire es: ¿realmente un discurso puede cambiar decisiones? ¿Puede una promesa de bajar retenciones influir en la conducta del campo? Mi impresión es que no.

El sector agropecuario probablemente se mantenga firme en su postura de liquidar solo lo necesario para cubrir gastos en pesos.

Es cierto que es positivo que haya un entendimiento entre los protagonistas, pero no creo que esto modifique las actitudes que han prevalecido hasta ahora. Si el productor decide no liquidar, es porque prefiere atesorar su cereal o cualquier otro activo exportable, sintiéndose más seguro con la mercadería que con el dinero en efectivo. Sin embargo, el costo de mantener ese dinero es crucial. Si no liquido un stock, el costo de oportunidad se presenta: esos pesos podrían ser invertidos a una tasa de interés, o bien, el productor podría optar por endeudarse para no liquidar sus divisas.

En este contexto, las expectativas para esta semana indican que la tasa de interés probablemente aumentará, mientras que la inflación podría estabilizarse o, incluso, disminuir, siempre que no se emitan más pesos. Además, el dólar permanecerá relativamente congelado en sus precios actuales. Esta combinación de factores sugiere que el aumento en la tasa de interés, sin variaciones en el tipo de cambio y con precios estables, se convierte en un costo significativo. Es parte de la estrategia del gobierno para desalentar el acopio y hacer que el costo de estar posicionado en un activo resulte elevado.

Por lo tanto, no espero que haya anuncios que cambien drásticamente la situación. La única modificación a la vista es el cambio en el impuesto país en septiembre, lo cual, aunque ya está anunciado, podría reducir la expectativa inflacionaria. Si mantenemos todo igual, algunos precios importados deberían bajar, aunque en Argentina eso no siempre se traduce en una baja real de precios. Sin embargo, al menos se eliminaría la expectativa de aumentos, lo que podría influir en las decisiones de compra.

No se observa en el horizonte ningún anuncio que altere el estado actual de las cosas. Lo que estamos viviendo es una estabilización de las variables macro y microeconómicas, donde cada actor sigue luchando en su propio terreno. Esto es relevante no solo para el sector agropecuario, sino también para el ciudadano común, ya que todos tomamos decisiones basadas en el escenario económico que observamos.

Las decisiones de venta o de importación se ven influenciadas por los anuncios, pero en las próximas semanas no espero cambios que alteren estos procesos. El costo de esperar se está volviendo caro, especialmente con tasas de interés que continúan en aumento. En definitiva, la economía sigue su curso, y nosotros, como siempre, atentos a lo que venga.