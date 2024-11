FOTO: ¿Por qué comprar dólares no significa ahorrar?

Claudio Zuchovicki

La conversación sobre el ahorro en Argentina siempre despierta un interés particular. En el contexto actual, donde la gente busca alternativas para resguardar su dinero, el dólar se presenta como una opción habitual. Sin embargo, la realidad es que guardar dólares ya no resulta tan atractivo como antes debido a su tendencia a la baja. ¿Qué otras alternativas existen para no perder ese dinero extra que se tiene?

El problema no radica en la falta de educación financiera en el país, sino en una cuestión cultural de desconfianza. Los argentinos hemos sido testigos de múltiples crisis económicas a lo largo de la historia, lo que genera una actitud de protección hacia el dólar. Este, en sí mismo, no es un ahorro ni una inversión, sino un refugio de valor que, a lo largo del tiempo, pierde poder adquisitivo. Utilizo siempre el mismo ejemplo del cuarto de libra de McDonald's para ilustrar cómo la depreciación del dinero afecta nuestro poder de compra.

El cuarto de libra con queso nació en 1969, valía un cuarto de libra y pesaba un cuarto de libra, por eso se llamaba un cuarto de libra. Hoy globalmente vale cerca de 5 dólares, y esa es la depreciación del valor del tipo de cambio. Para los argentinos el dólar no es una inversión, es un refugio de valor por depreciación de todo lo contrario, y esto es, si a vos te va bien porque compraste dólares y el dólar subió, es que Argentina está en quilombos, algo malo está pasando. Alguien se está perjudicando, aunque vos hayas ganado un manguito.

Cuando el dólar alcanza niveles récord, como ha sucedido en varias ocasiones, refleja la incertidumbre que nos rodea. Si bien algunos pueden beneficiarse al comprar dólares en el momento adecuado, esto suele estar vinculado a situaciones económicas adversas. Por lo tanto, resulta fundamental entender que el ahorro debe ser más estratégico. No se trata solo de cambiar de carril constantemente, sino de mantener una visión a largo plazo.

En este sentido, la inflación y las tasas de interés juegan un papel crucial. Mis proyecciones para 2025 sugieren una inflación del 20% anual y una tasa de interés del 25%. Esto implica que mantener el dinero en una caja de ahorro no es una opción viable, ya que se traduce en una pérdida de valor real. En cambio, considerar fondos de Money Market o plazos fijos puede ofrecer una rentabilidad más atractiva.

Es necesario también ser conscientes de que hoy en día, muchas herramientas de inversión están al alcance de todos. Las aplicaciones de los bancos y fintechs permiten acceder a diversas opciones de inversión de manera sencilla. Sin embargo, la confianza es un factor determinante. Si bien es posible invertir por cuenta propia, contar con el asesoramiento de un profesional puede brindar la seguridad necesaria para tomar decisiones informadas.

En resumen, el panorama actual exige un enfoque proactivo hacia el ahorro y la inversión. Aprender a manejar los riesgos y entender el contexto económico son pasos fundamentales para no solo preservar, sino también aumentar nuestro capital.