Volvió un clásico: la jubilación en diferido

Adrián Simioni

El jueves de la semana pasada, el gobierno provincial la jugó de callado y publicó una resolución por la que reinstauró el pago diferido de los aumentos a jubilados.

¿Qué quiere decir esto? Que los aumentos salariales que reciben los empleados públicos que están en actividad son cobrados meses después por los jubilados del Estado provincial.

Para ser más precisos, según la última resolución, sólo el 9% de todos los jubilados, los que cobran en bruto menos de 235 mil pesos cobrarán los aumentos al mismo tiempo que los activos.

Los demás no. Un 35% de los jubilados, que cobran más de 235 mil pero menos de 470 mil en bruto, lo cobrará con un mes de atraso. Y el 55% de los jubilados, que en Córdoba cobran más de 470 mil pesos, sentirán el impacto del aumento recién dos meses después.

Por ejemplo, en enero los estatales activos recibieron un aumento de 14,5%. Un jubilado provincial que cobra 200 mil pesos recibió entonces en los primeros días de febrero un aumento de 29 mil pesos. Otro jubilado, el jubilado 2, que cobra 400 mil pesos, sumó 58 mil pesos, pero los cobró recién con el sueldo de febrero pagado al inicio de marzo. Y el jubilado 3, que cobra 600 mil pesos, tiene un aumento de 87 mil pesos, pero lo va a cobrar recién en los primeros días de abril, con el sueldo de marzo.

Para la Provincia, el ahorro es obvio. Supongamos que todos los jubilados categoría 2 dejan de cobrar 58 mil pesos un mes. Son más de 2.300 millones de pesos. Y supongamos que todos los jubilados categoría 3 dejan de cobrar, como en el ejemplo, 87 mil pesos durante dos meses. Son casi 11 mil millones. En total, más de 13 mil millones de pesos que no se pagan.

Es cierto que la Provincia, como remarcó Llaryora, pagó un bono de 30 mil pesos y ahora paga otro de 50 mil a todos los diferidos. Pero ese dinero es menor al que se ahorra.

El gobierno de Martín Llaryora dice que es culpa del gobierno de Javier Milei, porque la Anses no envió los recursos que debe enviar a la Caja de Jubilaciones y además recortó otras partidas que solía recibir la Provincia y además la recesión afectó la recaudación, por lo que es difícil sacar dinero de otro lado para cubrir pagar las jubilaciones sin diferimiento.

Mucho de razón tiene. Pero es una media verdad. La Provincia comenzó con los pagos diferidos de pecho en 2015. En la pandemia los oficializó con una reforma de la ley provincial. Luego los aflojó un poquito a ciertos grupos. En la campaña electoral para la gobernación Llaryora prometió que lo eliminaría. Y en septiembre, en plena campaña presidencial, Schiaretti lo dio de baja… aunque sólo hasta diciembre.

Da la impresión de que todos saben que la Caja de Jubilaciones no puede pagar las relativamente altas jubilaciones de los exempleados públicos de la Provincia. Si no no se explica que desde hace 8 años se esté apelando a esta forma.

Lo vamos a ver si Milei llega a tener éxito en frenar la inflación. Si la frenara en serio, el diferimiento dejaría de servir como medio para reducir las jubilaciones. Porque si los salarios dejan de subir todos los meses con la inflación, al tercer mes tanto el jubilado 1 como el 2 como el 3 van a estar cobrando ya su jubilación plena, con los mismos aumentos que los activos. Y ahí vamos a ver si la Provincia tiene todos los meses para pagar todos los salarios y las jubilaciones juntas plenas, sin la licuación inflacionaria.