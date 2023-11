Tres patas para la quinta pata

Adrián Simioni

1- La CGT avisa: si Massa pierde, se termina la vista gorda. Los sindicalistas largaron un documento con 15 puntos que les piensan exigir al futuro presidente.

Dado que militan oficialmente por Massa, es obvio que dan por descontado que Massa los cumplirá y que la advertencia es para Milei.

Están advirtiendo lo que le puede esperar a Milei si llega a ganar. Están igual que Massa. Ellos también hablan como si no manejaran ya la CGT y fueran a asumir el 10 de diciembre. Entre los 15 puntos que dicen que exigirán están terminar con el trabajo en negro, salarios justos y suficientes, acceso a la salud y a la educación, entre otras cosas.

No se entiende qué estuvieron haciendo hasta ahora, porque el empleo en negro es récord, los salarios en dólares son los más bajos de la región, hay que pagar copago a los médicos porque las obras sociales que ellos manejan no pagan y están cerrando escuelas porque los padres ya no pueden pagar las cuotas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

2- Gobernadores fachos. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a expresar su deseo fascista de “bloquear” al periodismo porque, según él, se dedican a planear “todo lo malo permanentemente en forma reiterada”.

Y confirmó que quiere armar un multimedio de la región norte del país, con otros 10 gobernadores. Seguramente sería un golazo como todos los demás medios estatales del país al servicio del partido de gobierno. Verdaderas fábricas de déficit, como la aerolínea riojana que Quintela tuvo que cerrar un año y medio después de inaugurarla.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

3- Gobernadores disfrazados. El gobernador jujeño Gerardo Morales ya es el más massista de todos los gobernadores, incluidos los peronistas. Fue el primero en advertir que si gana Milei –y si no gana su socio Massa- no va a poder pagar los sueldos porque Milei va a eliminar la coparticipación, algo que sólo puede hacer el Congreso, donde Milei colocó apenas 41 diputados y 8 senadores, algunos de los cuales ya se le dieron vuelta.

Lo curioso es que Morales le preocupe tanto el futuro y tan poco el pasado. Porque para hacer campaña, hace apenas unas semanas, Massa hizo rebajas de IVA y Ganancias que implicarán, eso sí, una importante caída en los fondos que van a las provincias.

De hecho, los gobernadores radicales de Mendoza y Corrientes, que a diferencia de Morales no se pasaron al massismo, tienen todo listo para ir a la Corte Suprema para reclamar por ese despojo del que Morales parece no haberse enterado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/