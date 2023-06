¿Qué sigue? ¿Que Massa venda la Casa de Tucumán para financiar su campaña?

Adrián Simioni

El control de precios vuelve a la carga. Luego de que lo confirmaran como candidato presidencial, Sergio Massa le ordenó a su secretario de Comercio, Matías Tombolini, que frene los precios como sea. Claro: es su talón de Aquiles. Tiene dos meses para dejar de ser el Ministro de la Inflación si quiere ser presidente.

Como no tienen una solución, entonces están dispuestos a todo. Parece que quieren volver a una versión dura, más tipo Kicillof. Así que han estado llamando a cámaras y empresas, comercios e industrias, para intimarlos a firmar "acuerdos" que de acuerdo ya no tienen nada. Se parece demasiado a una extorsión: al que no acepta congelar los precios, los funcionarios les advierten, no por escrito, que no les darán permisos ni dólares para importar lo que sea. Así de simple.

Y esta vez Tombolini no quiere acordar por ciertos productos sino por todos los que venda la empresa. Y no sólo exigen que los congelen, sino que retrotraigan lo precios al 31 de mayo. O sea, que anulen los aumentos de junio.

Esto de por sí debería motivar una denuncia penal de las cámaras empresarias si no fueran tan cobardes. O la actuación de oficio de un fiscal si la Justicia argentina defendiera alguna vez los intereses de la sociedad y no los de quienes se apropian del Estado.

Porque los dólares del Banco Central no son de Massa. Son de la sociedad argentina. Y ningún candidato tiene derecho a regalárselos a quienes le militen su campaña electoral y a negárselos a quienes no se la militen. Que es lo que está haciendo. Está forzando a las empresas a ser militantes de su candidatura. No aportan dinero en forma directa. Aportan precios.

Insisto: Massa no hace esto en beneficio del conjunto, sino de su campaña. De hecho, la exigencia de anular los aumentos de mayo porque que Massa necesita urgente que ya en la medición de junio, que el Indec va a difundir a mediados de julio, se note un freno en los precios.

La mejor prueba de que Massa quiere usar los pocos dólares que quedan para su campaña es que la exigencia a las empresas es que congelen los precios hasta el 15 de agosto. Es decir, dos días después de las Paso, que se harán el domingo 13 de agosto.

Es inaudito. Si la idea de congelar es buena, es correcta, entonces ¿por qué no extenderla más allá del 15 de agosto? La respuesta es sencilla: es porque no es una buena idea, es una payasada, es un abuso de poder y lo único que le importa a Massa son las Paso. Y con ese único objetivo es que piensa usar los dólares que quedan y decidir a quién le permite trabajar y a quién no.

Es exactamente lo mismo que si mañana Massa vendiera la Casa de la Independencia de Tucumán o cualquier otro bien del Estado y usara la plata para pagar su campaña política. Por las dudas, no le demos ideas. Porque al ministro no parecen sobrarle escrúpulos.

