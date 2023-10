Plazos fijos: cuando ya es imposible hacer el bien

Adrián Simioni

El kirchnerismo se ha lanzado a la garganta de Javier Milei. Y la verdad es que el consejo del libertario de no renovar plazos fijos en los bancos es de una enorme irresponsabilidad.

Pero, ¿sería responsable recomendarles a los ahorristas que los renueven? ¿Quién está en condiciones de recomendar nada?

Hemos llegado al punto donde ninguna recomendación es posible. Porque ya es imposible hacer el bien.

Se hizo demasiado mal. Los irresponsables mayores son tres. Y tienen nombre y apellido: Cristina Fernández, Alberto Fernández y Sergio Massa. Fueron antipatriotas, antinacionales, antepusieron sus ambiciones de poder a todo.

Néstor Kirchner dio aquel lejano puntapié. Había recibido un país con superávit comercial y superávit fiscal. Pero decidió que quería eternizarse. Enfermo de poder. Y empezó a hacerlo con la decisión demagógica de congelar las tarifas. Regalar el gas, la nafta, el transporte público, la electricidad y el agua del conurbano bonaerense a costa de quienes debían producir todo eso. Empezaron a faltar dólares porque en lugar de exportar energía hubo que empezar a importar. Y hubo que empezar a emitir porque el Estado necesitaba más pesos de los que tenía para bancar todos esos subsidios. Cristina multiplicó eso por mil. Durante 12 años el progresismo trucho expropió a los humildes. Les quitó lo único que tienen los humildes: su esfuerzo. ¿Cómo los expropió? Los K y los gobernadores les hicieron creer que no tenían que trabajar porque ellos iban a subsidiarlos sin fin. Revolearon jubilaciones, planes y empleos de ñoquis. Más emisión.

El macrismo dijo que venía a corregir eso. Pero no quiso, no supo o no pudo. Decidan ustedes. Los argentinos no se lo bancaron.

Alberto, Cristina y Massa volvieron. Y volvieron a hacer lo mismo. Una sucesión infinita de planes platita. La pandemia pasó y siguieron emitiendo. La sequía terminó y siguieron emitiendo. Massa acaba de sacar el noveno decreto del año para gastar aún más. Es para financiar su campaña electoral. Como políticos, son unos inútiles: son incapaces de liderar algo sin comprar votos con dinero que no es de ellos. Por eso son profundamente corruptos.

La montaña de pesos se multiplicó al infinito. En los bancos los argentinos tienen 44 billones de pesos. 44 millones de millones. Un 44 seguido de 12 ceros. A las tasas actuales, eso se multiplica por tres cada año. Para cambiarlos por la ficción del dólar oficial se necesitarían 125 mil millones de dólares. Todos saben que es imposible. No hay más posibilidad de hacer el bien. Sólo se puede hacer el mal.

Milei dice que hay que sacarlos ya para que el incendio que implicarían cientos de miles de depositantes corriendo a cambiar esos papeles inservibles por dólares (o por cualquier otra cosa) termine de incinerar a Massa y a Cristina Fernández, la ignorante mayor, la peor culpable de todo este desastre.

Y Massa quiere hacer creer que no pasa nada, que todos los políticos les digan a los depositantes que dejen su plata en los bancos, para que la corrida le toque al que venga. ¿Quién es más irresponsable? ¿Quién es más perverso? ¿Quién es más basura? Las dos cosas son irresponsables.

Porque ya no hay chances de hacer el bien. Es la hora del mal. El momento de ser responsables y patriotas era otro. Los economistas y los políticos mínimamente serios lo vinieron advirtiendo desde hace años. Pero ellos no escucharon: corruptos, ignorantes, inútiles, indolentes. Prefirieron seguir jugando a los estadistas. Cristina, la ignorante mayor, vestida de seda, haciéndose llamar “el mejor cuadro político de la historia” por la banda de inescrupulosos a los que les pagó para que le chuparan las medias. Ni uno de ellos podría limpiar los pisos de las oficinas que ocuparon en estas dos décadas para preparar este desastre final, donde el bien ya no parece posible.