Planeta munipa: como autodeclararte innecesario sin que te echen

Adrián Simioni

El universo de las municipalidades argentinas está lleno de sorpresa. En el "planeta munipa", todo lo que es impensable en cualquier ámbito "normal" es posible.

Por ejemplo los empleados municipales de San Martín de los Andes, sindicalizados en la Asociación de Trabajadores del Estado, le acaban de pedir al intendente, Carlos Saloniti, un asueto administrativo que abarque desde el 23 de diciembre hasta… el 3 de enero de 2025. Y que sea para todos y todas, sin distinguir tipo de contrato, ni servicio ni nada.

No hay un conflicto gremial, no es que les deban sueldos, nada de eso. La cartita que manda ATE es lacónica, escrita por alguien que considera que los feriados navideños y las vacaciones inminentes es poco y tomarse el palo dos semanas completas es algo completamente normal. De hecho, el único motivo que aducen es que estaría bueno "garantizar que los empleados puedan disfrutar las fiestas junto a sus familias”. Mirá vos.

Y en cierta medida lo es. El intendente –que ha ido y venido entre el MPN y el massismo- no ha dicho que no, sino que va a esperar a ver qué dice el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, que cuando asumió el año pasado regaló 4 días de asueto a todos los estatales provinciales.

En el “Mundo Munipa” están cada vez más acostumbrados a estas cosas que para los humanos normales que trabajan de verdad son marcianas.

El 19 de noviembre, en Epuyén, Chubut, los munipas varones tuvieron asueto porque era el Día Internacional del Hombre. Hubo apenas revuelo. Pero no hubo revuelo el 7 de marzo, cuando las empleadas municipales de Corrientes tuvieron asueto por el Día de la Mujer. Todos privilegios y excusas para tomarse el palo.

Y es cada vez más. La Municipalidad de Córdoba, por ejemplo, este año dio asueto a los municipales por el Día de San Jerónimo, que se suma al día de la ciudad que también tiene un feriado. ¿No era que Religión-Estado, asunto separado?

La vocación de los intendentes por regalarles vacaciones a empleados a los que ellos no les pagan el sueldo es enorme: en noviembre, en Villa Carlos Paz los municipales se quedaron durmiendo porque se dio asueto por el Día de la Identidad Carlospacense. Ahá.

Por ahí van los habitantes felices del “Mundo munipa”, sin que nadie les cuestione nada. Porque, en el fondo, si vos considerás que podés clavarte dos semanas de vacaciones, así, porque sí, de un día para el otro, es como firmar una declaración jurada en la que admitís que en realidad no trabajás, que si vas a calentar la silla a la oficinita con aire que te dieron, no pasa absolutamente nada. Que cobrás tu sueldo al cuete. Que el esfuerzo que hacen los que trabajan de verdad y que pagan los impuestos de donde sale tu salario, es también al cuete, porque no recibe nada a cambio.

Declarás orondamente que sos completamente innecesario, que vivís de arriba desde hace una ponchada de años. Pero hace tanto que vivís así que ni se te ocurre pensar que, alguna vez, a alguien se le podría ocurrir echarte, como sucede en el mundo normal y como debería suceder. Ni se te ocurre que te puedan echar.

Así que lo proclamás abiertamente al aire: che, aquí estoy, dame dos semanas de asueto, no me hagás cumplir un horario al cuete, si total no pasa nada, igual no hago nada.

