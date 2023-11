Papá Noel no respeta la veda en La Rioja

Adrián Simioni

El país más extravagante del mundo no descansa ni un minuto. Papá Noel, por ejemplo, se adelantó en varias provincias, por las que va regalando empleos estatales a nombre de los gobernadores, apurados para hacer todo antes de las elecciones, antes de que venzan sus mandatos.

En La Rioja, la provincia que vive casi exclusivamente de los impuestos que pagan los argentinos del resto del país, la situación es escandalosa.

El gobernador Ricardo Quintela confirmó que pasó a “planta permanente” a más de 10 mil riojanos y dijo que hay otros 18 mil “en espera”. Diez mil empleados equivalen al 2,6% de la población total de La Rioja. Es como si Schiaretti, de un día para el otro, pasara a “planta permanente” a 100 mil cordobeses. Casi duplicaría de un saque los estatales cordobeses.

Sería como darles un puesto en el Estado a todos los habitantes de Villa Carlos Paz y un poco más, incluyendo desde los bebés hasta los ancianos que viven en la ciudad de punilla. Y los 18 mil que Quintela piensa sumar equivaldrían a sumar otros 180 mil estatales en Córdoba, equivalentes a casi todos los habitantes de Río Cuarto, la segunda ciudad de la Provincia.

Dicho sea de paso, Quintela, nos contó nuestro corresponsal Eduardo German, acaba de regalarles a todos los empleados de la Legislatura siete días de vacaciones, que comenzaron ayer jueves, siguen hoy y se prolongarán hasta el lunes 27. La excusa es que allí se hará el escrutinio. La razón de fondo es que vayan o no a “trabajar”, en La Rioja no cambiará nada porque todos esos puestos son básicamente improductivos. Si no van, no pasa nada.

No es el único lugar. En Chubut, el gobernador electo, Ignacio Torres, denunció que el partido del gobernador saliente, Mariano Arcioni, le puso como condición para que funcione la Legislatura que designen a un grupo enorme de acomodados, parientes y ñoquis. Hace una semana, el puntano Alberto Rodríguez Saá pasó a planta permanente a todos los contratados, a los que además les dio un aumento de hasta 100 por ciento.

¿Quién va a pagar todo esto? A nadie le importa. El Partido del Estado, el partido de los que viven del Estado, de los impuestos, del endeudamiento público y del dinero que se emite para pagar sueldos y que genera la inflación, no para nunca. Es imperioso que el Estado empiece a hacer el ajuste para que dejen de asfixiar al sector privado. Pero no sólo no hacen el ajuste. Hacen un desbarajuste cada vez mayor. Los irresponsables como Quintela y la larga estirpe de gobernadores feudales y clientelares de la Argentina nos llevan inevitablemente a la catástrofe.