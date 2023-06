No hace falta un femicidio para probar el desastre del Chaco

Llama la atención la liviandad con que buena parte de la prensa da por sentado que en Chaco hubo un femicidio y que Cecilia Strzyzowski fue asesinada por el clan del puntero Emerenciano Sena. Pese a que ni siquiera se ha hallado el cuerpo de la mujer y a que, hasta ahora, los hallazgos han sido infructuosos. Todo lo que hay son trascendidos de testimonios, chats que revelan algún grado de conflicto y poco más. Algunos medios ni siquiera toman el recaudo de decir "presunto femicidio".

Es complicado. Si queremos que la Justicia actúe sin presiones en casos como los de Santiago Maldonado o Milagro Sala, la vara también tiene que ser la misma. Claro: es tan perverso el clientelismo, es tan perverso el pobrismo en la política del Chaco que es una tentación tirar las garantías constitucionales de los Sena por el inodoro para darle un golpe final a gobiernos como los de Jorge Capitanich, construidos precisamente sobre la dádiva, el empleo público improductivo, la red interminable de punteros a sueldo, la pobreza que genera esa sociedad en la que nadie trabaja ni es libre porque todos están al salto, esperando a ver qué les tira el cacique de turno.

Pero para condenar todo eso no hace falta que el clan Sena haya asesinado a nadie, ni que Capitanich sea el encubridor de nada. La hecatombe social y la perversidad de la política clientelar del Chaco está expuesta desde antes de que Cecilia Strzyzowski desapareciera sin dejar rastro. El desvío de fondos públicos multimillonarios para financiar cacicazgos atávicos, primitivos, atrasados, improductivos como el de Sena viene del fondo de los tiempos. La responsabilidad de Capitanich y de quienes lo precedieron en todo ese festival demagógico está expuesta, evidente. La vergüenza de que cientos de punteros semianalfabetos se transformen en millonarios poderosos a fuerza de vender subsidios estatales no necesita de sangre para transformarse en delito. La extravagancia bizarra de estos violentos que les ponen sus propios nombres en vida a barrios y escuelas construidas con dinero público tiene que empezar a ser inaceptable de una buena vez.

Ojalá que al Chaco le quede un resto de sociedad no cooptada por el Estado para tirar abajo la fábrica de miseria de los Capitanich. Ayer a Capitanich lo votó apenas el 15% del padrón electoral. Menos de la mitad de los sufragios que lo eligieron gobernador en 2019. Pero el fin de su carrera política está lejos de estar sellada. Todavía es dueño y señor del presupuesto estatal. Todavía puede comprar las tres listas peronistas que fueron a las Paso por fuera de su partido. Todavía puede comprar miles de votos. Y los opositores todavía deben demostrar que querrán, sabrán y podrán dar vuelta el Chaco como una media si ganan, para terminar no con Emerenciano Sena sino con todo el sistema de Senas, para siempre, aunque no hayan asesinado a nadie.