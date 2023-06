"A Cecilia no se la ve salir de la casa de César Sena", dijo el fiscal

Uno de los tres fiscales que investiga la causa del presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, Jorge Gómez, habló con Cadena 3 sobre la actualidad del caso que conmociona a Chacho y a todo el país.

En ese marco, comentó que este viernes se cumplen dos semanas desde que la joven fue vista por última vez, y fue entrando al domicilio de César Sena, quien era su pareja, detenido por el presunto crimen.

Explicó por qué se investiga un femicidio. "Se la ve ingresar a las 9:16 del viernes 2 de junio y no se la ve salir por sus propios medios en ningún momento", dijo.

Si bien aclaró que "el ingreso a una casa y que no salga no es una prueba fundamental, sino que tendríamos que hablar de algo más fuerte del punto de vista probatorio", indicó que "la concatenación de los indicios nos van a permitir dar fortaleza a cada uno".

Y culminó: "Quién más quisiera que Cecilia aparezca, pero en base a las pruebas que se están incorporando, este sería uno de los indicios más fuertes y sobre los que estamos trabajando".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ramón "Tito" López, ex socio de Emerenciano Sena

López, quien trabajó durante mucho tiempo con Emerenciano Sena, el dirigente piquetero detenido como coautor de un presunto femicidio junto a su esposa e hijo, apuntó contra su ex socio y su familia.

Comentó que conoce a Emerenciano Sena desde 1997 y "fue el pionero de los movimientos" en que lo conoció.

Si bien dijo que "no tenía porqué defenderle en lo que están hablando", señaló que "la familia de Marcela Acuña, la esposa de Emerenciano, es la que tiene el dinero", y aseguró que el papá de ella era abogado y le dejó una herencia de al menos 20 millones de dólares. "Hay que investigar de esa línea", agregó.

"Emerenciano nunca lo tuvo (al dinero) pero Acuña sí", remarcó, aunque pidió "hablar del crimen atroz que sucedió y no del dinero, para no confundir a la gente".

En esa línea, dijo que "si investigamos el patrimonio de Emerenciano, le aseguro que no tiene ni una casa, ni un plan social, sino que él puede tener contrato de obras y de personas dentro del Estado provincial, en Educación y Salud".

Sobre su separación de Emerenciano, dijo que fue "porque Marcela no es de nuestra clase social y quería dirigirnos y nosotros lo seguíamos a él pero no estábamos de acuerdo con que venga otra persona que no sepa lo que es la pobreza y el hambre a dirigirnos".

"Tienen a cualquier cantidad de gente dentro del estado", aseguró.

Informe de Juan Federico y entrevista de Miguel Clariá.