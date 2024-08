Federico Albarenque

La reciente decisión del Senado de la Nación de frenar oficialmente el aumento de las dietas de sus miembros ha generado un intenso debate sobre la remuneración de los legisladores. A pesar de esta medida, los senadores continuarán percibiendo un salario que ronda los 7,5 millones de pesos, que incluye 4,5 millones de dieta, 1,9 millones por gastos de representación y 983 mil pesos por desarraigo.

El tema ha suscitado interrogantes sobre lo que debería ganar un senador en comparación con otros trabajadores. La gran mayoría de los trabajadores entiende que debería ganar más de lo que gana habitualmente, eso sucede y en muchos casos con razón.

Ahora bien, ¿cómo medimos lo que debe ganar un trabajador por productividad, por asistencia a sesiones, por proyectos de ley presentados? Porque un senador o un diputado no deja de serlo, más allá de que sean elegidos por el pueblo. Se tiene que medir y se tiene que considerar básicamente un salario acorde a las responsabilidades que tienen.

En este contexto, se presentó un proyecto de Unión por la Patria, liderado por el senador Mayans, que busca atar los salarios del Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo a los aumentos del salario mínimo.

No podemos seguir con la hipocresía de pretender que un senador o un diputado no tengan aumentos salariales con una alta inflación. La propuesta establece un límite para los salarios de altos funcionarios, que no pueden superar los 20 salarios mínimos, y 15 para otros cargos equivalentes.

El debate también se ha centrado en la responsabilidad de los legisladores en comparación con otros profesionales. ¿Acaso tiene más responsabilidad un senador que un cirujano? La discusión se complica aún más en un contexto económico donde muchos trabajadores sienten que sus salarios no alcanzan para cubrir sus necesidades.

Cómo se mide la productividad de un trabajador, a veces es más fácil, a veces es más difícil. Sobre todo porque hoy no alcanza, entonces es mucho más fácil pensar que estás cobrando menos de lo que debes cobrar, porque lo que cobras no te alcanza.

Si te alcanzara, por ahí podés tener una aspiración mayor o creer que mereces más, pero en todo caso la discusión se haría sin enojos, sería una discusión a dar, acá es porque a nadie le alcanza.

Entonces hablamos de senadores que ganan hoy 7,5 millones de pesos y la gente empieza a irritarse, a cuestionar si tiene más responsabilidad que otro, etcétera. Y en tiempos como este, fundamentalmente, es donde deben dar el ejemplo.

Si efectivamente son responsables, como decimos que lo deben ser, un acto además de generosidad es dar el ejemplo y decir, "Bueno, le estamos pidiendo a todo el mundo que se ajuste, a todo el mundo le alcanza mucho menos la plata, nosotros no podemos tener un aumento incrementado interanual por encima del 300%, incluso por encima de la inflación".

Venían retrasados, es muy probable, tienen que cobrar bien, insistimos, tienen que cobrar bien o muy bien los senadores.

Ahora, en estos tiempos parece prácticamente un desafío, un insulto al común de la gente, tener un aumento suculento a los que cedieron en su momento y que eso sí, no lo derogaron.